Τραμπ: H Goldman Sachs έπεσε έξω για τον αντίκτυπο των δασμών

Επίθεση στη Goldman Sachs εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος γιατί όπως είπε έκανε λάθος στις προβλέψεις της για τον αντίκτυπο των δασμών.

Δημοσιεύθηκε: 12 Αυγούστου 2025 - 20:41

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ την Τρίτη επέκρινε την Goldman Sachs επειδή δεν έδωσε στην εμπορική του πολιτική την «αναγνώριση» που της αξίζει.

Δεν είναι άμεσα σαφές τι προκάλεσε την αγανάκτηση του Τραμπ, αλλά ο πρόεδρος επιτέθηκε άμεσα στον CEO της επενδυτικής τράπεζας Ντέιβιντ Σόλομον, φτάνοντας στο σημείο να σχολιάσει και το χόμπι του ως DJ.

«Νομίζω ότι ο Ντέιβιντ θα έπρεπε να βρει έναν νέο οικονομολόγο ή, ίσως, να επικεντρωθεί στο να είναι DJ και να μην ασχολείται με τη διαχείριση ενός μεγάλου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

Οι οικονομολόγοι της Goldman προειδοποίησαν σε έκθεση τον Αύγουστο ότι οι καταναλωτές θα επωμιστούν ολοένα και περισσότερο το κόστος των δασμών, όπως ανέφερε το Bloomberg.

Ο Τραμπ και ο Λευκός Οίκος έχουν επανειλημμένα δηλώσει ότι οι καταναλωτές δεν θα χρειαστεί να πληρώσουν υψηλότερες τιμές λόγω των δασμών. Πολλές γνωστές εταιρείες, όπως η Walmart, η Nike και η Nintendo, έχουν δηλώσει ότι έχουν αυξήσει τις τιμές ή εξετάζουν το ενδεχόμενο να το κάνουν λόγω των δασμών.

Ο Σόλομον, όπως και άλλοι στη Wall Street, προειδοποίησε τον Απρίλιο για ευρύτερη «αβεβαιότητα» στις αγορές μετά την ανακοίνωση του Τραμπ για την «Ημέρα Απελευθέρωσης», η οποία περιλάμβανε δασμούς σε πολλές χώρες. «Ο Ντέιβιντ Σόλομον και η Goldman Sachs αρνούνται να δώσουν την αναγνώριση που αξίζει», έγραψε ο Τραμπ. «Έκαναν μια κακή πρόβλεψη εδώ και καιρό, τόσο για τον αντίκτυπο στην αγορά όσο και για τους ίδιους τους δασμούς, και έκαναν λάθος — όπως κάνουν λάθος και σε τόσα άλλα» τόνισε ο Τραμπ.

