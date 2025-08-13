Γυρίζουν την πλάτη οι ΗΠΑ σε κινεζικές επενδύσεις στη χώρα

Ο Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ απέκλεισε την πιθανότητα οι κινεζικές επενδύσεις στις ΗΠΑ να αποτελέσουν μέρος οποιασδήποτε εμπορικής συμφωνίας, σχόλια που περιορίζουν τις επιλογές για τις δύο πλευρές στην επίλυση της συνεχιζόμενης διαμάχης τους.

Όταν ερωτήθηκε αν η Κίνα θα μπορούσε να αναλάβει δεσμεύσεις για επενδύσεις και εξαγορές αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων όπως η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα και η ΕΕ στο πλαίσιο των εμπορικών τους συμφωνιών, ο Μπέσεντ απάντησε: «Η αίσθησή μου είναι όχι, γιατί μεγάλο μέρος των κεφαλαίων ή των κονδυλίων από μια εξαγορά θα πάει σε κρίσιμες βιομηχανίες που πρέπει να επαναπατριστούν, και πολλές από αυτές πρέπει να επαναπατριστούν μακριά από την Κίνα».

Είτε επρόκειτο για τη βιομηχανία ημιαγωγών, φαρμακευτικών προϊόντων ή χάλυβα, «η αίσθησή μου είναι ότι αυτό δεν θα συμβεί», δήλωσε ο Μπέσεντ σε συνέντευξη στο Fox Business την Τρίτη στις ΗΠΑ.

Τα σχόλια του Μπέσεντ δείχνουν τον ανταγωνισμό μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας σε ένα φάσμα ζητημάτων, με την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη να βρίσκονται στο επίκεντρο. Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει παρατείνει την αναστολή των υψηλότερων δασμών σε κινεζικά προϊόντα για ακόμη 90 ημέρες έως τις αρχές Νοεμβρίου, μια κίνηση που σταθεροποίησε τις εμπορικές σχέσεις μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου ενώ προσπαθούν να καταλήξουν σε συμφωνία.

Κινεζικές εταιρείες σε τομείς όπως τα ηλεκτρικά οχήματα έχουν ανοίξει εργοστάσια στο εξωτερικό για να έχουν πρόσβαση σε νέες αγορές, μια κίνηση που θα μπορούσε επίσης να τις βοηθήσει να αποφύγουν τους δασμούς των ΗΠΑ.

Στη συνέντευξη, ο Μπέσεντ ανέφερε ότι θα συναντηθεί ξανά με τους Κινέζους ομολόγους του «εντός των επόμενων δύο ή τριών μηνών». Επίσης, υπογράμμισε ότι η Ουάσινγκτον ήθελε να δει μέτρα από την Κίνα σε εκτεταμένη χρονική περίοδο για να περιοριστεί η ροή χημικών ουσιών που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή φεντανύλης πριν μειωθούν οι δασμοί που επέβαλε ο Τραμπ για το θέμα αυτό.

«Θα χρειαστεί να δούμε μήνες, αν όχι τρίμηνα, αν όχι ένα χρόνο, προόδου σε αυτό πριν μπορέσω να φανταστώ ότι οι δασμοί αυτοί θα μειωθούν», είπε.