Κυρώσεις σε δύο ευρωπαϊκές τράπεζες επιβάλλει η Κίνα

Με κυρώσεις σε δύο ευρωπαϊκές τράπεζες απάντησε το Πεκίνο στην στοχοποίηση κινεζικών τραπεζών από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον προηγούμενο μήνα, μεταδίδει το Bloomberg.

Υπενθυμίζεται ότι η ΕΕ επέβαλε κυρώσεις σε δύο τράπεζες και πέντε εταιρείες που εδράζονται στην ασιατική χώρα, στο πλαίσιο του τελευταίου πακέτου κυρώσεων κατά της Ρωσίας, με την αιτιολογία ότι τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα προμήθευαν με κρυπτονομίσματα τη Μόσχα.

Στη «μαύρη λίστα» τις Κίνας εντάσσονται οι UAB Urbo Bankas και AB Mano Bankas, ανακοίνωσε το υπουργείο Εμπορίου. Ως εκ τούτου νομικά και φυσικά πρόσωπα στην ασιατική χώρα δεν θα μπορούν να συνεργάζονται ή να συναλλάσσονται με τα ιδρύματα αυτά. Με τον τρόπο αυτό, το υπουργείο εξέφρασε την ελπίδα ότι η ΕΕ θα εκτιμήσει την αξία της σχέσης της με την Κίνα, «θα διορθώσει τα "αδικήματά" της και θα σταματήσει να βλάπτει τα συμφέροντα» του Πεκίνου.

Από την πλευρά του ο εκπρόσωπος της Κομισιόν για την οικονομική ασφάλεια, Όλοφ Γκιλ, δήλωσε ότι μόλις το Πεκίνο λάβει επισήμως τα μέτρα αυτά «η ΕΕ θα τα μελετήσει λεπτομερώς» προτού αποφασίσει αν θα προχωρήσει σε εκ νέου απάντηση. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι η οι δύο πλευρές ήδη «συνεργάζονται εποικοδομητικά» όσον αφορά το ζήτημα των κυρώσεων σε κινεζικών οντοτήτων με τις Βρυξέλλες να είναι ανοικτές «στην εξεύρεση μιας αμοιβαία αποδεκτής λύσης» που θα μπορούσε τελικά να οδηγήσει στην αφαίρεση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων αυτών από τη λίστα των οντοτήτων που υφίστανται κυρώσεις.

Ως τελευταίο σχόλιο αξίζει να αναφέρουμε ότι τόσο η UAB Urbo Bankas όσο και η AB Mano Bankas εδρεύουν στην Λιθουανία, οι σχέσεις της οποίας με την Κίνα έχουν οξυνθεί τελευταία. Πέρυσι, άλλωστε το Βίλνιους απέλασε τρεις υπαλλήλους της κινέζικης πρεσβείας, υποστηρίζοντας ότι δεν ήταν διαπιστευμένοι. Επίσης το Πεκίνο είχε προχωρήσει στην υποβάθμιση των διπλωματικών του σχέσεων με τη χώρα της Βαλτικής μετά την απόφασή της τελευταίας να επιτρέψει σε αντιπροσωπεία της Ταϊβάν να ανοίξει γραφείο στην λιθουανική πρωτεύουσα.

Ούτε οι Βρυξέλλες ωστόσο διατηρούν τις καλύτερες δυνατές σχέσεις με το Πεκίνο, αφού το τελευταίο αρνείται να επιβάλλει κυρώσεις στη Μόσχα για τον πόλεμο που διεξάγει στην Ουκρανία. Στο πλαίσιο αυτό τον περασμένο μήνα, το Πεκίνο κατηγόρησε από την πλευρά του την πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ότι με τους περιορισμούς αυτούς στρεβλώνει το εμπόριο και περιορίζει τις επιλογές των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, όσον αφορά τη δραστηριοποίηση σε ξένες αγορές.