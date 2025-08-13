Mπέσεντ: Τα επιτόκια της Fed θα έπρεπε να είναι 175 μονάδες βάσης χαμηλότερα

Ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε ότι τα επιτόκια της Fed είναι «υπερβολικά περιοριστικά» και πιθανώς θα έπρεπε να είναι κατά 150-175 μονάδες βάσης χαμηλότερα.

Σε συνέντευξή του στο Bloomberg, ο Μπέσεντ ανέφερε ότι η Fed ενδέχεται να ξεκινήσει μια σειρά μειώσεων επιτοκίων τους προσεχείς μήνες, ξεκινώντας με μια μείωση κατά μισή ποσοστιαία μονάδα τον Σεπτέμβριο.

«Υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα για μείωση των επιτοκίων κατά 50 μονάδες βάσης», δήλωσε ο Μπέσεντ την Τετάρτη. «Είναι πιθανό να μπούμε σε έναν κύκλο μειώσεων, ξεκινώντας με μια μείωση κατά 50 μονάδες βάσης τον Σεπτέμβριο» πρόσθεσε.

Ο ίδιος τόνισε ότι, σύμφωνα με οποιοδήποτε μοντέλο, τα επιτόκια «πιθανόν θα έπρεπε να είναι 150 με 175 μονάδες βάσης χαμηλότερα.»

Η Fed έχει διατηρήσει αμετάβλητο το βασικό επιτόκιο φέτος, στο εύρος 4,25%-4,5%.