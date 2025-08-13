Τουσκ: Πρέπει να πείσουμε τον Τραμπ πως κανείς δεν μπορεί να εμπιστευθεί τη Ρωσία

Η Ρωσία θέλει να συμπεριλάβει ζήτημα μείωσης της στρατιωτικής παρουσίας του ΝΑΤΟ στις συνομιλίες για το μέλλον της Ουκρανίας, δήλωσε σήμερα ο πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ σε δημοσιογράφους.

«Ακούμε τις τελευταίες ημέρες ότι οι Ρώσοι θα ήθελαν πολύ να συμπεριλάβουν συζητήσεις για μείωση της παρουσίας του ΝΑΤΟ, π.χ. στην Πολωνία, στις συνομιλίες για το μέλλον της Ουκρανίας», είπε. Για αυτό, συνέχισε ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, «είναι πολύ σημαντικό να συγκροτήσουμε μια ισχυρή και ενωμένη συμμαχία κρατών».

Αναφερόμενος στο τετ-α-τετ του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν, ο πολωνός πρωθυπουργός είπε πως θα επιθυμούσε η συνάντηση στην Αλάσκα να είχε αντίκτυπο στη Μόσχα ανάλογο με αυτόν που θα είχε η επιβολή κυρώσεων.

«Το πιο σημαντικό είναι η Ευρώπη να πείσει τον Ντόναλντ Τραμπ πως κανείς δεν μπορεί να εμπιστευθεί τη Ρωσία», τόνισε ο Τουσκ, ο οποίος δεν συμμετείχε στην τηλεδιάσκεψη που διεξήχθη νωρίτερα με τη συμμετοχή του προέδρου των ΗΠΑ για την Ουκρανία.

Την Πολωνία εκπροσώπησε σε αυτήν ο πρόεδρος Κάρολ Ναβρότσκι που τόνισε μεταξύ άλλων πως μόνο «σκληρά μέτρα» μπορούν να σταματήσουν τη Ρωσία.

