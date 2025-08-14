Πιάνουν... Ιταλία οι αποδόσεις των γαλλικών 10ετων ομολόγων

Το μακροπρόθεσμο κόστος δανεισμού της Γαλλίας συγκλίνει με αυτό της Ιταλίας για πρώτη φορά από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση, καθώς οι ανήσυχοι επενδυτές ομολόγων τοποθετούν τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της ΕΕ στο ίδιο επίπεδο με μια χώρα που υπήρξε από τις πλέον προβληματικές.

Οι αποδόσεις των 10ετών γαλλικών κρατικών ομολόγων έχουν ξεπεράσει το 3% τον τελευταίο χρόνο, καθώς μήνες πολιτικής αστάθειας και ανησυχιών για τα δημόσια οικονομικά αφήνουν το αποτύπωμά τους. Αυτό έχει φέρει το βασικό κόστος δανεισμού της Γαλλίας μόλις 0,14 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερα από αυτό της Ιταλίας, της οποίας οι αποδόσεις ομολόγων έχουν μειωθεί χάρη στην επίδειξη δημοσιονομικής σύνεσης από την κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι, η οποία έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών.

Η σύγκλιση αυτή ανέτρεψε τις μακροχρόνιες αντιλήψεις που ήθελαν τη Γαλλία ως έναν από τους ασφαλέστερους δανειολήπτες της περιοχής και την Ιταλία ως έναν από τους πιο επικίνδυνους, με τεράστιο δημόσιο χρέος ίσο με περίπου 140% του ΑΕΠ. Το ιταλικό «spread» έναντι της Γαλλίας — η διαφορά μεταξύ των αποδόσεων των ομολόγων τους — είχε εκτιναχθεί πάνω από τις 4 ποσοστιαίες μονάδες κατά την κρίση χρέους της Ευρωζώνης τη δεκαετία του 2010.

«Η αλλαγή στα επίπεδα του χρέους είναι αυτή που μετράει — η Γαλλία συνεχίζει να έχει μεγάλα δημοσιονομικά ελλείμματα και αποτελεί επιδεινούμενο πιστωτικό κίνδυνο», δήλωσε ο Mike Riddell, διαχειριστής κεφαλαίων στην Fidelity International. «Η Ιταλία διαχειρίζεται πιο αυστηρά τα δημόσια οικονομικά της και ανταμείβεται γι’ αυτό».

Μερικά βραχυπρόθεσμα γαλλικά ομόλογα έχουν ήδη φτάσει στα ίδια επίπεδα με τα ιταλικά τις τελευταίες εβδομάδες.

Τον περασμένο μήνα, ο πρωθυπουργός της Γαλλίας, Φρανσουά Μπαϊρού, παρουσίασε ένα δημοσιονομικό πακέτο για το 2026 που περιλαμβάνει αυξήσεις φόρων και περικοπές δαπανών ύψους 44 δισ. ευρώ. Το χαρακτήρισε «στιγμή αλήθειας», σχεδιασμένη για να αποφευχθεί μια κρίση χρέους παρόμοια με εκείνη που βίωσε η Ελλάδα τη δεκαετία έως το 2018.

Χωρίς πλειοψηφία στο κοινοβούλιο, ωστόσο, ο Μπαϊρού θα δυσκολευτεί να περάσει το πακέτο και κινδυνεύει να ανατραπεί από την αντιπολίτευση. Ο προκάτοχός του στην πρωθυπουργία, Μισέλ Μπαρνιέ, απομακρύνθηκε λόγω του προϋπολογιστικού του σχεδίου τον περασμένο Δεκέμβριο, αφήνοντας τη Γαλλία στην πρωτοφανή κατάσταση να μην έχει προϋπολογισμό για περίπου έναν μήνα.

Ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ της Γαλλίας αυξήθηκε στο 113% πέρυσι, σύμφωνα με την Eurostat, και αναμένεται να φθάσει στο 118% έως το 2026. Ο οίκος αξιολόγησης Moody’s υποβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της χώρας τον περασμένο Δεκέμβριο. Οι οίκοι S&P Global και Fitch την έχουν θέσει υπό αρνητική προοπτική.

«Είναι εξαιρετικά χαοτική η κατάσταση και φαίνεται ότι πρέπει να χειροτερέψουν τα πράγματα πριν βελτιωθούν», δήλωσε η April LaRusse της εταιρείας διαχείρισης κεφαλαίων σταθερού εισοδήματος Insight Investment.