Βαριές απώλειες για τη μετοχή της Carlsberg

Η μετοχή της Carlsberg υποχώρησε 4,4% αφότου η εταιρεία ανακοίνωσε ότι οι πωλήσεις της μειώθηκαν 1,7%, ποσοστό ελαφρώς χειρότερο από τις αρχικές προβλέψεις.

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Jacob Aarup-Andersen απέδωσε την υποτονική ζήτηση των καταναλωτών για μπύρα στην αύξηση της τιμής των απαραίτητων αγαθών, που αποτρέπει τους πελάτες να προβούν σε πιο προσωπικά έξοδα. Τόνισε επίσης ότι ο εμπορικός πόλεμος του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ εντείνει το αίσθημα οικονομικής αβεβαιότητας και συμβάλλει στην γενικότερη αναστάτωση, που παρατηρείται παγκοσμίως.

Τέλος, μιλώντας για την τάση πολλών νέων να απέχουν από το αλκοόλ, ο Aarup-Andersen υποστήριξε ότι η Carlsberg αναδιοργανώνει τις δραστηριότητές της για να ανταποκριθεί καλύτερα στις καταναλωτικές προτιμήσεις.

Παρόλα αυτά, η Carlsberg δεν δίστασε να αναθεωρήσει προς τα πάνω τις προβλέψεις της για την κερδοφορία στο σύνολο του 2025, καθώς η ζήτηση για μπύρα, αν και μη ιδανική, αυξήθηκε εξαιτίας της υψηλών καλοκαιρινών θερμοκρασιών στο μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης, μεταδίδει το Bloomberg.

Συγκεκριμένα, η ζυθοποιία αναμένει πλέον ότι αύξηση των λειτουργικών κερδών της θα κυμανθεί από 3% έως 5% έναντι 1%-5%, που είχε εκτιμήσει η ίδια νωρίτερα. Θετικά είναι τα νέα και για τη μετοχή της εταιρείας, η οποία φαίνεται να έχει ανέβει συνολικά 18% από την αρχή του έτους.

Έκπληξη προκαλούν ωστόσο οι επιδόσεις της εταιρείας στην Κίνα, όπου η κατανάλωση μπύρας είναι γενικά περιορισμένη. Εντούτοις, η ζήτηση για premium μάρκες στην ασιατική χώρα αυξήθηκε, καθώς περισσότεροι Κινέζοι προτίμησαν μπύρες υψηλότερης ποιότητας.

Στον αντίποδα, η ζήτηση για τις κλασικές μάρκες μειώθηκε. Σε σύνολο οι πωλήσεις της ζυθοποιίας στην περιοχή αυξήθηκαν κατά 1%. Πρόκειται για σημαντικό επίτευγμα σε σύγκριση με άλλες εταιρείες του κλάδου, όπως η Anheuser-Busch InBev, η οποία τον προηγούμενο μήνα κατέγραψε χειρότερες επιδόσεις στην χώρα από ότι είχαν προβλέψει οι ειδικοί.