Πούτιν: Πιθανό ένα deal με Τραμπ στον έλεγχο των πυρηνικών

Η αμερικανική κυβέρνηση καταβάλλει δυναμικές και ειλικρινείς προσπάθειες για να σταματήσουν οι πολεμικές επιχειρήσεις στην Ουκρανία, δήλωσε ο Ρώσος Πρόεδρος.

Δημοσιεύθηκε: 14 Αυγούστου 2025 - 14:21

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε την Πέμπτη ότι η αμερικανική κυβέρνηση καταβάλλει «ειλικρινείς προσπάθειες» για λύση στο μέτωπο της Ουκρανίας προσθέτοντας ότι Μόσχα και Ουάσιγκτον θα μπορούσαν να καταλήξουν σε συμφωνία για τον έλεγχο των πυρηνικών οπλών.

Μιλώντας σε συνάντηση στο Κρεμλίνο με τους ανώτατους στρατιωτικούς και πολιτικούς αξιωματούχους της Ρωσίας, ο Πούτιν δήλωσε ότι τους ενημερώνει για την πορεία των διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ σχετικά με την Ουκρανία, καθώς και για τις διμερείς συνομιλίες με το Κίεβο.

«Θα ήθελα να σας πω σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε με την αμερικανική κυβέρνηση, η οποία, όπως όλοι γνωρίζετε, καταβάλλει, κατά τη γνώμη μου, αρκετά δυναμικές και ειλικρινείς προσπάθειες για να σταματήσουν οι πολεμικές επιχειρήσεις, να τερματιστεί η κρίση και να επιτευχθούν συμφωνίες που να εξυπηρετούν τα συμφέροντα όλων των εμπλεκομένων σε αυτή τη σύρραξη», δήλωσε ο Πούτιν.

Ο Πούτιν πρόσθεσε ότι οι συζητήσεις με τις ΗΠΑ στοχεύουν στη δημιουργία «μακροπρόθεσμων συνθηκών ειρήνης μεταξύ των χωρών μας, στην Ευρώπη και στον κόσμο συνολικά, εάν καταφέρουμε να συμφωνήσουμε στους επόμενους σταδιακούς ελέγχους των στρατηγικών επιθετικών οπλών».

