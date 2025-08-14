Μπέσεντ: Δεν λέω στη Fed τι να κάνει

H Fed έχει περιθώριο για μια σειρά από μειώσεις επιτοκίων, υποστήριξε την Πέμπτη ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, δίνοντας συνέχεια στην κόντρα με την κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ.

Ίσως ξεκινήσει με μια μείωση επιτοκίων 25 μονάδες βάσης και μετά επιταχύνει, τόνισε ο Μπέσεντ στο Fox.

Χθες Τετάρτη είχε δηλώσει στο Bloomberg ότι η Fed θα μπορούσε να προχωρήσει σε μια μείωση 50 μονάδων βάσης τον Σεπτέμβριο και ότι τα επιτόκια θα μπορούσαν να βρίσκονται ήδη ως και 175 μονάδες βάσης χαμηλότερα.

O ίδιος σημείωσε πάντως ότι δεν λέει στη Fed τι να κάνει, προσθέτοντας ότι τα μοντέλα δείχνουν ότι το ουδέτερο επιτόκιο βρίσκεται χαμηλότερα από το σημερινό επίπεδο.

Σε σχέση με τον νέο πρόεδρο της κεντρικής τράπεζας, ο Μπέσεντ είπε ότι η δουλειά πρέπει να ανατεθεί σε κάποιον που θα την

Όσον αφορά τη δημιουργία στρατηγικού αποθέματος κρυπτονομισμάτων από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, ο Μπέσεντ διευκρίνισε ότι δεν θα δημιουργηθεί από αγορές κρυπτονομισμάτων αλλά από στοιχεία ενεργητικού που έχουν κατασχεθεί.