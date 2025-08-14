#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Μπέσεντ: Δεν λέω στη Fed τι να κάνει

Η κεντρική τράπεζα θα μπορούσε να ξεκινήσει με μια μείωση επιτοκίων 25 μονάδων βάσης και μετά να επιταχύνει, υποστήριξε ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ.

Μπέσεντ: Δεν λέω στη Fed τι να κάνει

Δημοσιεύθηκε: 14 Αυγούστου 2025 - 15:43

H Fed έχει περιθώριο για μια σειρά από μειώσεις επιτοκίων, υποστήριξε την Πέμπτη ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, δίνοντας συνέχεια στην κόντρα με την κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ. 

Ίσως ξεκινήσει με μια μείωση επιτοκίων 25 μονάδες βάσης και μετά επιταχύνει, τόνισε ο Μπέσεντ στο Fox.

Χθες Τετάρτη είχε δηλώσει στο Bloomberg ότι η Fed θα μπορούσε να προχωρήσει σε μια μείωση 50 μονάδων βάσης τον Σεπτέμβριο και ότι τα επιτόκια θα μπορούσαν να βρίσκονται ήδη ως και 175 μονάδες βάσης χαμηλότερα.

O ίδιος σημείωσε πάντως ότι δεν λέει στη Fed τι να κάνει, προσθέτοντας ότι τα μοντέλα δείχνουν ότι το ουδέτερο επιτόκιο βρίσκεται χαμηλότερα από το σημερινό επίπεδο.

Σε σχέση με τον νέο πρόεδρο της κεντρικής τράπεζας, ο Μπέσεντ είπε ότι η δουλειά πρέπει να ανατεθεί σε κάποιον που θα την 

Όσον αφορά τη δημιουργία στρατηγικού αποθέματος κρυπτονομισμάτων από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, ο Μπέσεντ διευκρίνισε ότι δεν θα δημιουργηθεί από αγορές κρυπτονομισμάτων αλλά από στοιχεία ενεργητικού που έχουν κατασχεθεί. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Μπόστιτς (Fed): Εχουμε την πολυτέλεια να περιμένουμε για τα επιτόκια

Mπέσεντ: Τα επιτόκια της Fed θα έπρεπε να είναι 175 μονάδες βάσης χαμηλότερα

ΗΠΑ: Στο 3,3% εκτινάχτηκε ο πληθωρισμός χονδρικής τον Ιούλιο

Φουντώνουν τα στοιχήματα για μείωση επιτοκίων από τη Fed

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο