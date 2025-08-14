#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Ο ΟΗΕ προτρέπει το Ισραήλ να μην ξεκινήσει εργασίες για την ανέγερση οικισμού στην Δ. Γάζα

"Αυτό θα έβαζε τέλος στις προοπτικές μιας λύσης δύο κρατών", δήλωσε ο εκπρόσωπος του ΟΗΕ Στεφάν Ντουζαρίκ.

Ο ΟΗΕ προτρέπει το Ισραήλ να μην ξεκινήσει εργασίες για την ανέγερση οικισμού στην Δ. Γάζα

Δημοσιεύθηκε: 14 Αυγούστου 2025 - 22:44

Τα Ηνωμένα Έθνη προτρέπουν το Ισραήλ να αναθεωρήσει την απόφασή του για έναρξη εργασιών που αφορούν την ανέγερση οικισμού ο οποίος θα διχοτομήσει τη Δυτική Όχθη και θα τη χωρίσει από την Ανατολική Ιερουσαλήμ, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του ΟΗΕ Στεφάν Ντουζαρίκ.

"Αυτό θα έβαζε τέλος στις προοπτικές μιας λύσης δύο κρατών", δήλωσε ο Ντουζαρίκ στους δημοσιογράφους.

"Οι οικισμοί αντιβαίνουν στο διεθνές δίκαιο... ενισχύουν περαιτέρω την κατοχή".

Πρόκειται για το σχέδιο Ε1, το οποίο παρέμενε παγωμένο από το 2012 και προορίζεται να διχοτομήσει την Δυτική Όχθη. Το Ισραήλ είχε παγώσει το σχέδιο ανέγερσης λόγω των διαφωνιών των Ηνωμένων Πολιτειών, των ευρωπαϊκών χωρών και άλλων δυνάμεων, που θεώρησαν το σχέδιο απειλή για οποιαδήποτε μελλοντική συμφωνία με τους Παλαιστίνιους.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Τα Ηνωμένα Έθνη εκφράζουν «βαθιά ανησυχία» για το νόμο περί αμνηστίας στο Περού

Σουδάν: «Καταπέλτης» ο ΟΗΕ για τις επιθέσεις παραστρατιωτικών στο Νταρφούρ

Γάζα: Τουλάχιστον 17 Παλαιστίνιοι νεκροί από ισραηλινούς βομβαρδισμούς

ΟΗΕ: Καταδικάζει τον «φόνο» Παλαιστίνιων δημοσιογράφων στη Γάζα από τις IDF

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο