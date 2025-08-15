#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

«Ζεστάθηκε» το λιανεμπόριο στις ΗΠΑ τον Ιούλιο

Η κατανάλωση ενισχύθηκε χάρη στις πωλήσεις αυτοκινήτων και τις διαδικτυακές εκπτώσεις, με τις συνολικές λιανικές πωλήσεις να αυξάνονται 0,5% τον περασμένο μήνα, σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Εμπορίου.

«Ζεστάθηκε» το λιανεμπόριο στις ΗΠΑ τον Ιούλιο

Δημοσιεύθηκε: 15 Αυγούστου 2025 - 16:50

Ανοδικά κινήθηκαν οι λιανικές πωλήσεις στις ΗΠΑ τον Ιούλιο, ενισχυμένες από τις πωλήσεις αυτοκινήτων και τις μεγάλες διαδικτυακές προσφορές, σε μια ένδειξη ότι οι καταναλωτές αύξησαν τις δαπάνες τους τους τελευταίους μήνες.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, η αξία των λιανικών αγορών, μη προσαρμοσμένη για τον πληθωρισμό, αυξήθηκε κατά 0,5% μετά από μια ανοδικά αναθεωρημένη αύξηση 0,9% τον Ιούνιο, όπως έδειξαν τα στοιχεία του υπουργείου Εμπορίου. Εξαιρουμένων των αυτοκινήτων, οι πωλήσεις ανήλθαν κατά 0,3%.

US Retail Sales Increase in Sign of Consumer Resilience

July advance followed upwardly revised increase in prior month

 

Source: Census Bureau

Note: Control group sales exclude food services, autos, building materials and gasoline

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Πρώτη φορά από τον Απρίλιο έπεσε η καταναλωτική εμπιστοσύνη στις ΗΠΑ

Αναπάντεχη πτώση στις αιτήσεις για επίδομα ανεργίας στις ΗΠΑ

Μπέσεντ προς Ευρωπαίους: Είστε έτοιμοι για δασμούς 200% κατά της Κίνας;

Παράθυρο για επέκταση του «φόρου εξαγωγών» άφησε ο ΥΠΟΙΚ των ΗΠΑ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο