«Ζεστάθηκε» το λιανεμπόριο στις ΗΠΑ τον Ιούλιο

Ανοδικά κινήθηκαν οι λιανικές πωλήσεις στις ΗΠΑ τον Ιούλιο, ενισχυμένες από τις πωλήσεις αυτοκινήτων και τις μεγάλες διαδικτυακές προσφορές, σε μια ένδειξη ότι οι καταναλωτές αύξησαν τις δαπάνες τους τους τελευταίους μήνες.
Οπως μεταδίδει το Bloomberg, η αξία των λιανικών αγορών, μη προσαρμοσμένη για τον πληθωρισμό, αυξήθηκε κατά 0,5% μετά από μια ανοδικά αναθεωρημένη αύξηση 0,9% τον Ιούνιο, όπως έδειξαν τα στοιχεία του υπουργείου Εμπορίου. Εξαιρουμένων των αυτοκινήτων, οι πωλήσεις ανήλθαν κατά 0,3%.
July advance followed upwardly revised increase in prior month
Source: Census Bureau
Note: Control group sales exclude food services, autos, building materials and gasoline