#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Αλάσκα: Ο Τραμπ θα υποδεχτεί τον Πούτιν στο αεροδρόμιο

Ο Ρώσος πρόεδρος αναμένεται στο Άνκορατζ στις 11:00 τοπική ώρα, όπου ο Τραμπ θα τον υποδεχτεί στην πίστα του αεροδρομίου, πριν από την κρίσιμη σύνοδο κορυφής που συγκεντρώνει διεθνές ενδιαφέρον.

Αλάσκα: Ο Τραμπ θα υποδεχτεί τον Πούτιν στο αεροδρόμιο

Δημοσιεύθηκε: 15 Αυγούστου 2025 - 18:05

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν αναμένεται να φτάσει αεροπορικώς σήμερα στο Άνκορατζ της Αλάσκας στις 11:00 τοπική ώρα (22:00 ώρα Ελλάδας) και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα υποδεχτεί τον Ρώσο ομόλογό του κατά την αποβίβαση από το αεροπλάνο του, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ στην ρωσική κρατική τηλεόραση.

Ο Τραμπ αναχώρησε από τον Λευκό Οίκο μετά τις 14:00 ώρα Ελλάδος και ταξιδεύει με το αμερικανικό προεδρικό αεροσκάφος για το σημείο συνάντησης της συνόδου κορυφής.

με πληροφορίες από ΑΠΕ, Reuters, AFP

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ρωσία: «Μαχητική διάθεση» στις συνομιλίες Πούτιν-Τραμπ

Μόσχα: Αναμένουμε αποτέλεσμα από τη σύνοδο Πούτιν-Τραμπ

Ζελένσκι: Ηρθε η ώρα να τερματιστεί ο πόλεμος

Τραμπ: Η Ουκρανία θα αποφασίσει για την ανταλλαγή εδαφών

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο