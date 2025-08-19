Διατεθειμένος να συναντηθεί με τον Ζελένσκι ο Πούτιν

Το Κρεμλίνο επιβεβαιώνει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντιμίρ Πούτιν συνομίλησαν τηλεφωνικά κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Ζελένσκι και των Ευρωπαίων ηγετών στο Λευκό Οίκο.

Η συνομιλία διήρκεσε 40 λεπτά και ήταν «ειλικρινής» και «αρκετά εποικοδομητική», δήλωσε ο βοηθός του Πούτιν, Γιούρι Ουσάκοφ.

Το πιο σημαντικό σημείο στην ανακοίνωση του Κρεμλίνου είναι ότι, σύμφωνα με τον Ουσάκοφ, ο Πούτιν και ο Τραμπ συζήτησαν «την ιδέα να διερευνήσουν τη δυνατότητα ανύψωσης του επιπέδου των εκπροσώπων της Μόσχας και του Κιέβου στις συνομιλίες».

Ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν διαβεβαίωσε τον αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ ότι είναι διατεθειμένος να συναντηθεί με τον ουκρανό ηγέτη, τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σύμφωνα με πηγή ενήμερη για όσα διαμείφθηκαν.

Ο κ. Πούτιν είπε στον κ. Τραμπ, με τον οποίο συναντήθηκαν την Παρασκευή στην Αλάσκα, πως έχει τη βούληση να δει τον κ. Ζελένσκι κατά την τηλεφωνική συνδιάλεξη τους όταν έγινε παύση των συνομιλιών στην Ουάσιγκτον ανάμεσα στον αμερικανό πρόεδρο, τον ουκρανό πρόεδρο και ευρωπαίους ηγέτες, εξήγησε η πηγή σε κάποιους δημοσιογράφους, υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Φέτος, η Ρωσία και η Ουκρανία πραγματοποίησαν τρεις γύρους διαπραγματεύσεων στην Κωνσταντινούπολη. Κατάφεραν να επιλύσουν μόνο ορισμένα ανθρωπιστικά ζητήματα, όπως η ανταλλαγή κρατουμένων, αλλά δεν έφεραν πιο κοντά το τέλος του πολέμου.

Η ρωσική αντιπροσωπεία ηγείτο από τον Βλαντιμίρ Μεντίνσκι, έναν συντηρητικό σύμβουλο του Ρώσου προέδρου. Η ουκρανική αντιπροσωπεία ηγείτο από τον πρώην υπουργό Άμυνας Ρουστέμ Ουμέροφ.

«Σημαντική ημέρα για τη διπλωματία»

Ο ειδικός απεσταλμένος του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν για επενδύσεις και οικονομική συνεργασία, Κιρίλ Ντμίτριεφ, δήλωσε ότι η Δευτέρα ήταν μια «σημαντική ημέρα για τη διπλωματία».

«Σήμερα είναι μια σημαντική ημέρα για τη διπλωματία, με έμφαση στην διαρκή ειρήνη και όχι σε μια προσωρινή εκεχειρία», δήλωσε ο Ντμίτριεφ στο X νωρίς την Τρίτη.

Το μήνυμα του Ντμίτριεφ δημοσιεύθηκε μετά τη συνάντηση του Προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ευρωπαίους ηγέτες στην Ουάσινγκτον για ειρηνευτικές συνομιλίες.

Ο Ντμίτριεφ δεν έκανε καμία ρητή αναφορά στις συναντήσεις στην ανάρτησή του.

Έχει πολύ μεγάλη σημασία που το λέει αυτό ο Κιρίλ Ντμίτριεφ γιατί είναι επενδυτής, είναι σύμβουλος του Πούτιν για επενδυτικά θέματα και σίγουρα έχει να κάνει και με οικονομικά συμφέροντα.

Πηγή: Reuters, BBC, AFP, ertnews.gr