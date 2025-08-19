#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Τραμπ: Συνάντηση Πούτιν-Ζελένσκι και μετά τριμερής

Τα αποτελέσματα των συναντήσεων στον Λευκό Οίκο κατέγραψε ο αμερικανός πρόεδρος. Μιλά για εγγυήσεις ασφαλείας από την Ευρώπη σε συντονισμό με τις ΗΠΑ. Το τηλεφώνημα σε Πούτιν.

Δημοσιεύθηκε: 19 Αυγούστου 2025 - 01:14

«Ξεκίνησα τις διευθετήσεις για μια συνάντηση, σε τοποθεσία που θα καθοριστεί, μεταξύ του προέδρου Πούτιν και του προέδρου Ζελένσκι. Αφού πραγματοποιηθεί αυτή η συνάντηση, θα έχουμε μια τριμερή, δηλαδή τους δύο προέδρους, συν εμένα», γράφει στο Truth Social ο αμερικανός πρόεδρος μετά τις συναντήσεις με τον πρόεδρο της Ουκρανίας και ευρωπαίους ηγέτες.

Η ανάρτηση Τραμπ

Είχα μια πολύ καλή συνάντηση με διακεκριμένους καλεσμένους, τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι της Ουκρανίας, τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν της Γαλλίας, τον πρόεδρο Αλεξάντερ Στουμπ της Φινλανδίας, την πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι της Ιταλίας, τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ του Ηνωμένου Βασιλείου, τον καγκελάριο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, στον Λευκό Οίκο, η οποία κατέληξε σε μια περαιτέρω συνάντηση στο Οβάλ Γραφείο.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήσαμε για τις Εγγυήσεις Ασφαλείας προς την Ουκρανία, οι οποίες θα παρέχονταν από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, σε συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

Όλοι είναι πολύ χαρούμενοι για την πιθανότητα ΕΙΡΗΝΗΣ μεταξύ Ρωσίας/Ουκρανίας. Στο τέλος των συναντήσεων, κάλεσα τον πρόεδρο Πούτιν και ξεκίνησα τις διευθετήσεις για μια συνάντηση, σε τοποθεσία που θα καθοριστεί, μεταξύ του προέδρου Πούτιν και του προέδρου Ζελένσκι.

Αφού πραγματοποιηθεί αυτή η συνάντηση, θα έχουμε μια τριμερή, δηλαδή τους δύο προέδρους, συν εμένα. Και πάλι, αυτό ήταν ένα πολύ καλό, πρώιμο βήμα για έναν πόλεμο που διαρκεί σχεδόν τέσσερα χρόνια.

Ο αντιπρόεδρος JD Vance, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ συντονίζονται με τη Ρωσία και την Ουκρανία. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το ζήτημα!

