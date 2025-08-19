#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΗΠΑ: Ο πρόεδρος Τραμπ κλιμακώνει τις επιθέσεις του στο Ινστιτούτο Σμιθσόνιαν

«Το Σμιθσόνιαν είναι ΕΚΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ, όπου αυτά που συζητούν είναι το πόσο φρικτή είναι η χώρα μας, πόσο κακή ήταν η δουλεία και πόσο ανειδίκευτοι ήταν οι καταπιεσμένοι» έγραψε σε ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος.

ΗΠΑ: Ο πρόεδρος Τραμπ κλιμακώνει τις επιθέσεις του στο Ινστιτούτο Σμιθσόνιαν

Δημοσιεύθηκε: 19 Αυγούστου 2025 - 22:46

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα ότι ζήτησε από τους νομικούς συμβούλους του να ερευνήσουν μουσεία της Ουάσινγκτον, αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα ασκήσει πιέσεις στο Ινστιτούτο Σμιθσόνιαν, όπως επιχείρησε να κάνει και σε κολέγια και πανεπιστήμια.

«Το Σμιθσόνιαν είναι ΕΚΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ, όπου αυτά που συζητούν είναι το πόσο φρικτή είναι η χώρα μας, πόσο κακή ήταν η δουλεία και πόσο ανειδίκευτοι ήταν οι καταπιεσμένοι. Τίποτα για την επιτυχία, τίποτα για την ευφυΐα, τίποτα για το μέλλον» έγραψε σε ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Έδωσα οδηγίες στους δικηγόρους μου να ψάξουν τα μουσεία και να αρχίσουν ακριβώς την ίδια διαδικασία που έγινε με τα κολέγια και τα πανεπιστήμια, όπου επιτεύχθηκε τεράστια πρόοδος», πρόσθεσε.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Στη Βουδαπέστη πιθανώς η τριμερής Τραμπ-Πούτιν-Ζελένσκι

Οι έξι και ένας πόλεμοι που «σταμάτησε» ο Τραμπ

Εγγυήσεις ασφαλείας: Πρόθυμος να προσφέρει αεροπορική υποστήριξη ο Τραμπ

Τραμπ: Ο Πούτιν μπορεί και να μην επιθυμεί συμφωνία

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο