Η Λιθουανία θα συνέβαλε με στρατεύματα και εξοπλισμό οποιαδήποτε ειρηνευτική αποστολή στην Ουκρανία

«Είμαστε έτοιμοι να συνεισφέρουμε με όσα στρατεύματα επιτρέψει το κοινοβούλιο για ειρηνευτική αποστολή και επίσης με στρατιωτικό εξοπλισμό», είπε ο πρόεδρος της Λιθουανίας.

Δημοσιεύθηκε: 20 Αυγούστου 2025 - 23:02

Η Λιθουανία θα συνέβαλε με στρατεύματα, εξοπλισμό σε οποιαδήποτε ειρηνευτική αποστολή στην Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Γκιτάνας Ναουσέντα κατά τη διάρκεια μιας τηλεοπτικής συνέντευξης.

«Είμαστε έτοιμοι να συνεισφέρουμε με όσα στρατεύματα επιτρέψει το κοινοβούλιο για ειρηνευτική αποστολή και επίσης με στρατιωτικό εξοπλισμό», είπε ο Ναουσέντα στο τηλεοπτικό δίκτυο TV3.

Εν μέσω διπλωματικών προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου, δυτικές χώρες συζητούν το ενδεχόμενο να στείλουν ειρηνευτικά στρατεύματα στην Ουκρανία στην περίπτωση που επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ της Μόσχας και του Κιέβου.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

