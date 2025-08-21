#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Μικτά πρόσημα στις ασιατικές αγορές με το βλέμμα στο Jackson Hole - Πάνω από τις 9.000 μον. για πρώτη φορά ο ASX

Αναβάθμιση της πυρηνικής ασπίδας νέος στόχος για τη Ρωσία

«Τώρα, στην τρέχουσα γεωπολιτική κατάσταση καιρός υπάρχουν κολοσσιαίες απειλές για την ύπαρξη της χώρας μας», υποστηρίζει ο επικεφαλής της ρωσικής κρατικής εταιρείας πυρηνικής ενέργειας.

Αναβάθμιση της πυρηνικής ασπίδας νέος στόχος για τη Ρωσία

Δημοσιεύθηκε: 21 Αυγούστου 2025 - 09:55

Η πυρηνική ασπίδα της Ρωσίας πρέπει να αναβαθμισθεί τα επόμενα χρόνια ενόψει κολοσσιαίων απειλών, δήλωσε ο επικεφαλής της ρωσικής κρατικής εταιρείας πυρηνικής ενέργειας, σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

«Τώρα, στην τρέχουσα γεωπολιτική κατάσταση καιρός υπάρχουν κολοσσιαίες απειλές για την ύπαρξη της χώρας μας. Γι' αυτό, η πυρηνική ασπίδα, η οποία είναι επίσης ένα ξίφος, αποτελεί εγγύηση της κυριαρχίας μας», δήλωσε ο Αλεξέι Λιχάτσεφ, σύμφωνα με το RIA.

«Σήμερα καταλαβαίνουμε ότι η πυρηνική ασπίδα πρέπει σίγουρα να βελτιωθεί τα επόμενα χρόνια», πρόσθεσε.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Πούτιν: Πιθανό ένα deal με Τραμπ στον έλεγχο των πυρηνικών

Νέα πυραυλική δοκιμή φαίνεται να ετοιμάζει η Ρωσία στον Αρκτικό Κύκλο

Ουκρανική επίθεση σε ρωσικό λιμάνι στο Αστραχάν

Κρεμλίνο: Χωρίς περιορισμούς μπορούμε να αναπτύσσουμε πυραύλους μέσου βεληνεκούς

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο