Πύραυλο με εμβέλεια 3.000 χλμ κατασκεύασε η Ουκρανία!

Ενώ οι σύμμαχοι της Ουκρανίας διαπραγματεύονται σχετικά με το πώς θα της παράσχουν εγγυήσεις ασφαλείας, το Κίεβο προχωρά τις προσπάθειες εξοπλισμού του και παρουσιάζει έναν πύραυλο cruise ικανό να πλήξει όλη τη ρωσική επικράτεια στην Ευρώπη, μεταφέροντας πολεμική κεφαλή βάρους άνω του ενός τόνου.

Πρόκειται για τον πύραυλο Flamingo FP-5, που αναπτύχθηκε από την ουκρανική εταιρεία άμυνας Fire Point που ειδικεύεται στα drones, τα οποία έχουν εξελιχθεί σε βασικό όπλο στον πόλεμο εναντίον της Ρωσίας.

«Δεν θέλαμε να το δημοσιοποιήσουμε αυτό, αλλά φαίνεται πως είναι η σωστή στιγμή. Ο Flamingo είναι ο πύραυλος cruise μεγάλου βεληνεκούς που μπορεί να μεταφέρει πολεμική κεφαλή 1.150 κιλών και να πετάξει μέσα στη Ρωσία σε απόσταση 3.000 χιλιομέτρων», δήλωσε η Ίρινα Τέρεχ, διευθύνουσα σύμβουλος και τεχνική διευθύντρια της εταιρείας, σε συνέντευξή της στο Politico.

«Τον αναπτύξαμε αρκετά γρήγορα. Χρειάστηκαν λιγότερο από εννέα μήνες από την ιδέα έως τις πρώτες επιτυχημένες δοκιμές στο πεδίο μάχης. Δεν θα σας πω την ακριβή ταχύτητά του, αλλά μπορώ να πω ότι είναι ταχύτερος από όλους τους άλλους πυραύλους που διαθέτουμε σήμερα», πρόσθεσε η Τέρεχ, σημειώνοντας: «Είναι εξ ολοκλήρου ουκρανικής κατασκευής.»

Το ασυνήθιστο όνομα προκύπτει από ένα εσωτερικό αστείο της εταιρείας για τον παραγνωρισμένο ρόλο των γυναικών στον ανδροκρατούμενο κόσμο των όπλων και του πολέμου. «Οι πρώτοι πύραυλοί μας ήταν ροζ· πέρασαν όλα τα τεστ ροζ, αλλά στη συνέχεια έπρεπε να αλλάξουμε χρώμα για λόγους καμουφλάζ. Όμως η γυναίκα που είναι υπεύθυνη για την παραγωγή είναι ακόμα εκεί», είπε η Τέρεχ.

Όποιο κι αν ήταν το αρχικό του χρώμα και όνομα, ένας πύραυλος με τέτοια δύναμη έχει ήδη τραβήξει την προσοχή της Μόσχας. Το TASS, το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων, δημοσίευσε αυτήν την εβδομάδα άρθρο που υποβάθμιζε την απειλή του πυραύλου, υποτιμώντας τον ως βασισμένο σε σχέδιο βρετανικής εταιρείας — κάτι που οι Ουκρανοί αρνούνται.

Η Τέρεχ διαφωνεί: «Παρακολουθήσαμε τις ρωσικές αντιδράσεις στις πρώτες αποστολές μας και μπορώ να σας πω ότι όσο πιο επιτυχημένη ήταν η αποστολή, τόσο περισσότερο οι Ρώσοι προσπαθούσαν να καταπνίξουν κάθε δημοσιότητα γύρω από αυτήν.»

Το Flamingo βρίσκεται πλέον σε παραγωγή, με 211 κομμάτια να έχουν παραχθεί μόνο αυτόν τον μήνα. «Μέχρι τον Δεκέμβριο θα έχουμε πολλά περισσότερα από αυτά», δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι την Τετάρτη, αρνούμενος να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το όπλο μέχρι «η Ουκρανία να μπορεί να χρησιμοποιεί εκατοντάδες από αυτά.»

Αν και η ρωσική αεράμυνα είναι ικανή να καταρρίπτει τέτοιες απειλές, η Ουκρανία έχει αποδείξει ότι μπορεί να διεξάγει σύνθετες επιχειρήσεις με σμήνη drones και πυραύλων που αλληλοκαλύπτονται ώστε να υπερφορτώνουν τους Ρώσους.

Αν καταφέρει να διαπεράσει τις άμυνες και να πλήξει στόχους στα μετόπισθεν της Ρωσίας, το Flamingo συνιστά θανατηφόρα απειλή. Τα drones μεταφέρουν μόνο μικρά εκρηκτικά φορτία, γεγονός που δυσκολεύει την οριστική εξουδετέρωση στόχων όπως διυλιστήρια, εργοστάσια ηλεκτρικής ενέργειας, κέντρα ανεφοδιασμού και στρατιωτικά αεροδρόμια.

Τα βαρύτερα όπλα έχουν πολύ μεγαλύτερο αντίκτυπο. Η ουκρανική επίθεση του Ιουνίου σε διυλιστήριο πετρελαίου στο Τουάπσε χρησιμοποίησε έναν πύραυλο cruise R-360 Neptune με κεφαλή 150 κιλών· προκάλεσε πυρκαγιά που χρειάστηκε τρεις ημέρες για να σβήσει.

Το Flamingo θα ήταν ακόμη πιο καταστροφικό.