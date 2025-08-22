Σε πόλεμο η Αθήνα με hedge funds για τα «warrants ΑΕΠ»

Περισσότερο από μια δεκαετία μετά την κρίση δημόσιου χρέους, η Ελλάδα βρίσκεται και πάλι σε αντιπαράθεση με τους επενδυτές. Αυτή τη φορά η διαμάχη αφορά επαναγορά τίτλων και όχι αδυναμία πληρωμής.

Η Wilmington Trust, που ενεργεί ως θεματοφύλακας για τα «warrants ΑΕΠ» της Ελλάδας, απαιτεί αποζημίωση από την κυβέρνηση για την απόφασή της να επαναγοράσει τους τίτλους νωρίτερα φέτος. Το Trust αμφισβητεί τη νομιμότητα ενός call option που ασκήθηκε τον Μάιο και θα μπορούσε να εξοικονομήσει στη χώρα εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, όπως δείχνουν νομικές καταθέσεις στα δικαστήρια της Αγγλίας και της Ουαλίας.

Η διαμάχη ξεκίνησε τον Απρίλιο, όταν η δικηγορική εταιρεία White & Case έστειλε επιστολή εκ μέρους μιας ομάδας hedge funds και διαχειριστών κεφαλαίων, αμφισβητώντας τη νομιμότητα του call option και την τιμή εξαγοράς, όπως δείχνουν ξεχωριστές δικαστικές καταθέσεις. Οι εταιρείες αυτές περιλάμβαναν τις VR Capital, Wellington Management, Pharo Management, Gemsstock Limited και Karrick Limited.

Τα «warrants ΑΕΠ» δόθηκαν στους πιστωτές ως κίνητρο για να ολοκληρωθεί η αναδιάρθρωση του χρέους του 2012. Λήγουν το 2042 και προορίζονταν να αρχίσουν να καταβάλλουν τόκους το 2027, εάν το ΑΕΠ της Ελλάδας υπερβεί τα 267 δισ. ευρώ και η οικονομική ανάπτυξη ξεπεράσει το 2%, στόχοι που η χώρα είναι σε καλό δρόμο για να επιτύχει.

Από την αναδιάρθρωση του χρέους της, η Ελλάδα έχει ανακτήσει την αξιολόγηση επενδυτικής βαθμίδας και έχει εξοφλήσει πλήρως τα δάνεια διάσωσης από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Σχεδιάζει να πραγματοποιήσει πρόωρη αποπληρωμή των ευρωπαϊκών δανείων διάσωσης τον Δεκέμβριο, θυμίζει το Bloomberg.

Το υπουργείο Οικονομικών της Ελλάδας και εκπρόσωποι της Wilmington Trust, Gemsstock και White & Case αρνήθηκαν να σχολιάσουν. Οι εκπρόσωποι των άλλων εταιρειών που αναφέρθηκαν παραπάνω δεν ανταποκρίθηκαν άμεσα σε αιτήματα για σχόλιο.

Σε απάντηση της επιστολής της White & Case, η ελληνική κυβέρνηση ξεκίνησε νομικές διαδικασίες, ζητώντας από τους δικαστές να αποφανθούν εάν η τιμή με την οποία αγόρασαν τα warrants είχε υπολογιστεί σωστά. Η call option ρυθμίστηκε στις 14 Μαΐου σε τιμή 252,28 ευρώ για κάθε 1.000 τίτλους συνδεδεμένους με το ΑΕΠ, σύμφωνα με ανακοίνωση.

Η Wilmington Trust υποστηρίζει τώρα ότι η ειδοποίηση που εκδόθηκε προς τους επενδυτές δεν συμμορφώθηκε με τους όρους του συμβολαίου. Ειδικότερα, το Trust αμφισβητεί τον τρόπο με τον οποίο η Ελλάδα υπολόγισε την τιμή αγοράς.

Ο θεματοφύλακας υποστηρίζει ότι η τιμή αγοράς για τα warrants είναι περίπου 36% υψηλότερη από ό,τι πληρώνει η Ελλάδα. Εάν το δικαστήριο αποφανθεί ότι το call option ήταν σωστό αλλά η τιμή κλήσης λάθος, οποιαδήποτε διαφορά θα πρέπει να καταβληθεί, όπως αναφέρεται σε δικαστικά έγγραφα με ημερομηνία 13 Αυγούστου.

Σύμφωνα με τους όρους των «warrants ΑΕΠ», η Ελλάδα θα πρέπει να καταβάλει τόκους περίπου 375 εκατ. ευρώ το 2027, εάν το ΑΕΠ υπερβεί τους καθορισμένους στόχους. Αντίθετα, η άσκηση της call option και η επαναγορά των warrants της κόστισε περίπου 156 εκατ. ευρώ.