Η Εσθονία είναι έτοιμη να στείλει έναν λόχο στην Ουκρανία στο πλαίσιο ειρηνευτικής αποστολής

Ο πρωθυπουργός τη Εσθονίας δεν είπε πόσους στρατιώτες θα περιλαμβάνει ο λόχος.

Δημοσιεύθηκε: 22 Αυγούστου 2025 - 19:09

Η Εσθονία είναι έτοιμη να συμμετάσχει σε μια ειρηνευτική επιχείρηση στην Ουκρανία με την αποστολή ενός λόχου, δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός τη χώρας αυτής της Βαλτικής Κριστεν Μίχαλ κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου με τον Φινλανδό ομόλογο το στο Τάλιν.

Ο Μίχαλ δεν είπε πόσους στρατιώτες θα περιλαμβάνει ο λόχος.

Οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ και η Ουκρανία συνεργάζονται για να διασφαλίσουν ότι οι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία βρίσκονται σε τόσο ισχυρό επίπεδο, ώστε η Ρωσία να μην επιχειρήσει ποτέ ξανά να επιτεθεί, δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, προσθέτοντας ότι η Ευρώπη και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συμμετάσχουν στην παροχή αυτών των εγγυήσεων.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν και ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ έχουν ταχθεί υπέρ της ανάπτυξης στρατευμάτων σε μια μεταπολεμική διευθέτηση ως μέρος του συνασπισμού των προθύμων της Ουκρανίας, με τον Γερμανόκαγκελάριο Φρίντριχ Μερτς να σηματοδοτεί επίσης το άνοιγμα στη γερμανική συμμετοχή.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

