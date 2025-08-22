Αίρει μέρος των δασμών κατά ΗΠΑ ο Καναδάς

Ο Καναδάς πήρε πίσω πολλούς από τους δασμούς-αντίποινα στις ΗΠΑ, σ' ένα σημαντικό βήμα προόδου στις σχέσεις των δύο χωρών. Η χώρα επέβαλε τον Μάρτιο αντιδασμούς 25% σε μακρύ κατάλογο αμερικανικών προϊόντων, μετά την ανακοίνωση δασμών 25% από τις ΗΠΑ στον χάλυβα και το αλουμίνιο.

Ωστόσο, οι δασμοί 25% του Καναδά στα αμερικανικά αυτοκίνητα, τον χάλυβα και το αλουμίνιο θα παραμείνουν σε ισχύ προς το παρόν, δήλωσε ο πρωθυπουργός του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ σε συνέντευξη Τύπου.

Η αλλαγή θα τεθεί σε ισχύ την 1η Σεπτεμβρίου, πρόσθεσε ο Κάρνεϊ, λέγοντας ότι πιστεύει πως ο Καναδάς έχει την καλύτερη εμπορική συμφωνία απ' όλες τις χώρες που συνεργάζονται με τις ΗΠΑ.

Ο Κάρνεϊ είπε ότι θα καταργηθούν οι δασμοί σε όλα τα προϊόντα που καλύπτονται από τη συμφωνία ελευθέρου εμπορίου ΗΠΑ-Καναδά-Μεξικού (USMCA). Με τον τρόπο αυτόν ο Καναδάς ανταποκρίνεται στις εξαιρέσεις που χορήγησε στις αρχές του μήνα η Ουάσιγκτον στα καναδικά προϊόντα.

«Ο Καναδάς και οι ΗΠΑ έχουν πλέον επαναφέρει το ελεύθερο εμπόριο για τα περισσότερα αγαθά μας», πρόσθεσε, επαναλαμβάνοντας ότι, συγκριτικά με τους άλλους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ, στις καναδικές εξαγωγές επιβάλλονται συνολικά χαμηλότεροι δασμοί.

«Καθώς συνεργαζόμαστε εντατικά με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η εστίασή μας είναι αποκλειστικά στους στρατηγικούς τομείς», δήλωσε ο Κάρνεϊ.

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε στο NBC News ότι η κίνηση ήταν «αναμενόμενη εδώ και πολύ καιρό».

«Προσβλέπουμε στη συνέχιση των συζητήσεών μας με τον Καναδά σχετικά με τις ανησυχίες της κυβέρνησης για το εμπόριο και την εθνική ασφάλεια», δήλωσε ο αξιωματούχος.

Η ανακοίνωση έρχεται μετά από τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Κάρνεϊ και του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, την πρώτη τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ των δύο που έγινε γνωστή μετά τις αποτυχημένες συνομιλίες πριν από την προθεσμία της 1ης Αυγούστου για τους δασμούς. Το γραφείο του Κάρνεϊ χαρακτήρισε τη συζήτηση «παραγωγική και ευρείας κλίμακας», με τους δύο ηγέτες να συμφωνούν να ξανασυναντηθούν σύντομα.

Ο Κάρνεϊ δήλωσε ότι ο Τραμπ τον διαβεβαίωσε πως η άρση των αντιποίνων θα δώσει ώθηση στις διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο χωρών.

Η συμφωνία ΗΠΑ-Μεξικού-Καναδά, την οποία διαπραγματεύτηκε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του, έχει προγραμματιστεί να υποβληθεί σε αναθεώρηση αργότερα φέτος.

Ο Καναδάς επέβαλε γρήγορα αντιδασμούς στις ΗΠΑ, σε προϊόντα αξίας 21,7 δισ. δολαρίων υπό τον τότε πρωθυπουργό Τζάστιν Τριντό. Τον Ιούλιο, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα αύξανε τους δασμούς στον Καναδά στο 35% και δήλωσε ότι η εξάπλωση της φαιντανύλης και η απροθυμία του Καναδά να συνεργαστεί με τις ΗΠΑ επηρέασαν την απόφασή του.

Συνολικά 43 κιλά ναρκωτικών κατασχέθηκαν στα βόρεια σύνορα κατά τη διάρκεια του 2024, ενώ επιπλέον 58 κιλά έχουν κατασχεθεί εκεί μέχρι στιγμής φέτος, σύμφωνα με την Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων των ΗΠΑ.