Πάγο σε... μισοτελειωμένο αιολικό project της Ørsted βάζει ο Τραμπ

Οι ΗΠΑ σταμάτησαν την κατασκευή ενός υπεράκτιου αιολικού πάρκου αξίας 1,5 δισ. δολαρίων στα ανοιχτά του Ρόουντ Άιλαντ, προκαλώντας νέο πλήγμα στον δανικό ενεργειακό όμιλο Ørsted την ώρα που προσπαθεί να ανακάμψει.

Το αμερικανικό Γραφείο Διαχείρισης Ενέργειας των Ωκεανών εξέδωσε εντολή διακοπής εργασιών επικαλούμενο την ανάγκη «να αντιμετωπιστούν ανησυχίες που σχετίζονται με την προστασία των συμφερόντων εθνικής ασφάλειας». Ο οργανισμός δεν παρείχε περισσότερες λεπτομέρειες.

Το Revolution Wind, το οποίο αναπτύσσει η Ørsted σε συνεργασία με τη Skyborn Renewables, μονάδα των Global Infrastructure Partners της BlackRock, έχει ολοκληρωθεί κατά 80%. Εχουν εγκατασταθεί τα θεμέλια και 45 από τις 65 προγραμματισμένες ανεμογεννήτριες.

Το έργο επρόκειτο να ξεκινήσει τη λειτουργία του τον επόμενο χρόνο και να παρέχει ενέργεια σε 350.000 κατοικίες στο Ρόουντ Άιλαντ και το Κονέκτικατ βάσει 20ετών συμβάσεων.

Είναι η δεύτερη φορά που η κυβέρνηση Τραμπ παρεμβαίνει σε μεγάλο υπεράκτιο αιολικό έργο των ΗΠΑ. Τον Απρίλιο, ο Λευκός Οίκος έθεσε σε παύση και αργότερα ενέκρινε το έργο Empire Wind της Equinor, ύψους 5 δισ. δολαρίων, το οποίο βρισκόταν σε προγενέστερο στάδιο ανάπτυξης σε σύγκριση μ' αυτό της Ørsted, σημειώνουν οι Financial Times.

Το Σάββατο η Ørsted δήλωσε ότι έχει λάβει τις απαραίτητες άδειες και «αξιολογεί τις επιλογές της», συμπεριλαμβανομένων των νομικών ενεργειών. Η εταιρεία πρόσθεσε ότι θα ενημερώσει την αγορά σχετικά με τις οικονομικές επιπτώσεις της εντολής «εν ευθέτω χρόνω».

Η πιθανή καθυστέρηση ή απώλεια εσόδων από το έργο ασκεί πίεση στον μεγαλύτερο κατασκευαστή υπεράκτιας αιολικής ενέργειας στον κόσμο, ο οποίος ξεκίνησε έκτακτη έκδοση δικαιωμάτων ύψους 9,4 δισ. δολαρίων αυτόν τον μήνα, αφού δυσκολεύτηκε να προσελκύσει εταίρους για το έργο Sunrise Wind στα ανοιχτά της Νέας Υόρκης. Η πώληση τίτλων πυροδότησε απότομη πτώση στις μετοχές της Ørsted.

Το Revolution Wind αποτελεί μέρος παγκόσμιου πακέτου αιολικών έργων 8,1 GW στα οποία βασίζεται η Ørsted για να επαναφέρει τα οικονομικά της σε καλό δρόμο. Είναι ένα από τα πέντε υπεράκτια αιολικά έργα στις ΗΠΑ που βρίσκονται υπό κατασκευή.

«Αυτά τα πράγματα συμβαίνουν σε χώρες του τρίτου κόσμου, κι όμως τα βλέπουμε πια στο υποτιθέμενο προπύργιο της ελεύθερης αγοράς. Είναι ασόβαρο», δήλωσε εκπρόσωπος του Παγκόσμιου Συμβουλίου Αιολικής Ενέργειας.

«Έχει εξαιρετικά ανησυχητική επίδραση, με την έννοια ότι οι ΗΠΑ δεν είναι ασφαλές μέρος για επενδύσεις».

Η εντολή αναστολής εργασιών αποτελεί ακόμη ένα πλήγμα για τη Δανία. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι θέλει να πάρει τον έλεγχο του γιγάντιου αρκτικού νησιού της Γροιλανδίας από τη Δανία και δεν έχει αποκλείσει τη χρήση βίας.

Έχει επίσης στρέψει την προσοχή του στη Novo Nordisk, τον φαρμακευτικό όμιλο που έχει μειώσει απότομα τις τιμές των φαρμάκων απώλειας βάρους στις ΗΠΑ τις τελευταίες εβδομάδες.

Η Δανία, που αγοράζει μαχητικά αεροσκάφη F-35 από τις ΗΠΑ, έχει δηλώσει ότι θα αυξήσει την εστίασή της στην ασφάλεια της Αρκτικής.

Αλλά την Παρασκευή ο Δανός υπουργός Εξωτερικών Λαρς Λέκε Ράσμουσεν βρισκόταν στην Καλιφόρνια, όπου υπέγραφε σειρά συμφωνιών με τον κυβερνήτη της πολιτείας Γκάβιν Νιούσομ, ο οποίος είναι ο αυτοανακηρυγμένος επικεφαλής της «αντίστασης» στον Τραμπ.