Καταρρίφθηκε ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος που κατευθυνόταν στη Μόσχα

Διακόπηκε για λόγους ασφαλείας η λειτουργία πολλών αεροδρομίων στην κεντρική Ρωσία. Καθυστερήσεις σε δεκάδες πτήσεις και στην Αγία Πετρούπολη. Οι ρωσικές δυνάμεις κατέστρεψαν συνολικά 32 ουκρανικά drones σε διάστημα τριών ωρών.

Δημοσιεύθηκε: 23 Αυγούστου 2025 - 22:02

Η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος που κατευθυνόταν προς τη Μόσχα και ειδικοί εξετάζουν τα συντρίμμια στο έδαφος, ανακοίνωσε ο δήμαρχος της πόλης Σεργκέι Σομπιάνιν με ανάρτησή του στο Telegram.

Πολλά αεροδρόμια στην κεντρική Ρωσία ανέστειλαν τη λειτουργία τους για λόγους ασφαλείας, σύμφωνα με την υπηρεσία ασφάλειας των αερομεταφορών Rosaviatsia. Στελέχη του αεροδρομίου της Αγίας Πετρούπολης είπαν ότι παρατηρούνται καθυστερήσεις σε δεκάδες πτήσεις.

Το υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του εντόπισαν και κατέστρεψαν 32 μη επανδρωμένα αεροσκάφη μέσα σε διάστημα τριών ωρών, σε πολλές περιοχές της κεντρικής Ρωσίας.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

