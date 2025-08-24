Σερβία: Πλαφόν στα κέρδη σε τρόφιμα, καταναλωτικά αγαθά και στα επιτόκια δανείων

Την επιβολή πλαφόν στα περιθώρια κέρδους των τροφίμων και των καταναλωτικών αγαθών, καθώς και στα επιτόκια των δανείων σε μετρητά επιβάλει από την επόμενη εβδομάδα η κυβέρνηση της Σερβίας, όπως δήλωσε την Κυριακή ο λαϊκιστής πρόεδρος Αλεξάνταρ Βούτσιτς.

Όπως επισημαίνει το Reutetrs, τα διατάγματα που αποσκοπούν στην αύξηση του βιοτικού επιπέδου έρχονται μετά από μήνες καθημερινών διαδηλώσεων κατά της διαφθοράς και τον πληθωρισμό ο οποίος επιταχύνθηκε στο 4,9% τον Ιούλιο, έναντι του στόχου της κεντρικής τράπεζας για 3%, συν ή πλην 1,5%.

Ο Βούτσιτς δήλωσε ότι οι μεγάλοι λιανοπωλητές τροφίμων, ποτών και άλλων καταναλωτικών αγαθών θα πρέπει να διατηρήσουν τα περιθώρια κέρδους πέριξ του 20%, από περίπου 40%, αλλιώς κινδυνεύουν με βαριά πρόστιμα.

«Εισάγουμε αυτά τα μέτρα για να αυξήσουμε την αγοραστική δύναμη και το βιοτικό επίπεδο ... και (να συγκρατήσουμε) τον πληθωρισμό», δήλωσε ο Βούτσιτς στους δημοσιογράφους.

Ο πρόεδρος είπε επίσης ότι οι εμπορικές τράπεζες θα πρέπει να περιορίσουν τα επιτόκια των δανείων σε μετρητά προς ιδιώτες δανειολήπτες περίπου στο 7,5%, τρεις ποσοστιαίες μονάδες κάτω από τον μέσο όρο. Η κεντρική τράπεζα διατήρησε αυτό το μήνα το επιτόκιο αναφοράς της αμετάβλητο στο 5,75%.

Η κυβέρνηση θα εγκρίνει το διάταγμα την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με τον Βούτσιτς.

Επισημαίνεται ότι τέτοια διατάγματα είναι εκτελεστικά διατάγματα που δεν απαιτούν κοινοβουλευτική έγκριση.