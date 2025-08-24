Μερτς: Η Γερμανία θα πρέπει να αναζητήσει νέους εμπορικούς εταίρους

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς πρότεινε σήμερα Κυριακή (24/8) ότι η χώρα του θα πρέπει να αναζητήσει νέους εμπορικούς εταίρους σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς οι ΗΠΑ επιβάλλουν δασμούς 15% στα προϊόντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μιλώντας σε κυβερνητική εκδήλωση για την Ημέρα Ανοιχτών Πόρων στο Βερολίνο, ο Μερτς διερωτήθηκε πώς θα εξελιχθεί το παγκόσμιο εμπόριο όταν «οι Αμερικανοί δεν είναι πλέον διατεθειμένοι να παίξουν με τους κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου».

Αν και αναγνώρισε ότι η Γερμανία πρέπει να διατηρήσει «καλές οικονομικές σχέσεις με τις ΗΠΑ», ο καγκελάριος σημείωσε ότι η Γερμανία μπορεί να έχει επιβαρυνθεί με την τρέχουσα κατάσταση των δασμών.

Αναφέρθηκε σε πιθανές εμπορικές ευκαιρίες στη Νότια Αμερική, την Ασία και την Αφρική, τονίζοντας ότι οι σχέσεις αυτές θα πρέπει να είναι «αμοιβαία επωφελείς» για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

«Θα πρέπει να αναζητήσουμε εταίρους στον κόσμο που μοιράζονται τον τρόπο σκέψης μας», τόνισε ο Γερμανός καγκελάριος προσθέτοντας ότι η Γερμανία «πρέπει να βαδίζει με συνέπεια σε αυτόν τον δρόμο» της διαφοροποίησης των εμπορικών της σχέσεων.