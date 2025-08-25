Σε χαμηλό 7ετίας τα κεφάλαια που άντλησαν τα private equities

Μεγάλη δυσκολία στην άντληση κεφαλαίων αντιμετωπίζουν οι εταιρείες private equity, παρά την προσφορά πρωτοφανών κινήτρων για την προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων, γράφουν οι FT.

Όπως επισημαίνεται, σύμφωνα με στοιχεία της Preqin, οι όμιλοι private equity άντλησαν μόλις 592 δισ. δολάρια στο δωδεκάμηνο που έληξε τον Ιούνιο. Πρόκειται για το χαμηλότερο ποσό των τελευταίων επτά ετών, και σχεδόν ένα τρίτο χαμηλότερα από το επίπεδο ρεκόρ του 2021.

Η πτώση αποδίδεται σε διάφορες πηγές πίεσης, όπως τα υψηλότερα επιτόκια και η επιβράδυνση στη σύναψη συμφωνιών, με αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις να μην μπορούν να πουλήσουν παλιές επενδύσεις ύψους τρισεκατομμυρίων δολαρίων, προκαλώντας δυσφορία στους επενδυτές, πολλοί από τους οποίους αρνούνται πλέον να υποστηρίξουν τα funds.

Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα private equities γίνονται ακόμα εντονότερα από την πληθώρα των νεοεισερχόμενων στον τομέα κατά την δεκαετία που ακολούθησε τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008, που οδήγησε σε υπερκορεσμό της αγοράς. Η εταιρεία συμβούλων Bain & Co μιλά για αριθμό-ρεκόρ των funds που κυνηγούν κάθε πιθανό δολάριο νέας επένδυσης.

Ως αποτέλεσμα, περισσότεροι όμιλοι προσφέρουν εκπτώσεις, μεταξύ άλλων δεσμευόμενοι να επιστρέψουν τις προμήθειες συναλλαγών που κάποτε χρέωναν στους πελάτες τους, καθώς και προσφέροντας εκπτώσεις με βάση τον όγκο αλλά και καινοτόμους όρους όπως το πλαφόν σε ορισμένα νομικά και οδοιπορικά έξοδα.

Αυτού του είδους τα κίνητρα έχουν μειώσει τα καθαρά έξοδα διαχείρισης που καταβάλλονται σε ομίλους private equity κατά περίπου το ήμισυ από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση, σύμφωνα με την Bain & Co.

Οι ηγέτες του κλάδου ήλπιζαν σε αναβίωση των συναλλαγών φέτος, με την επιβράδυνση να οφείλεται στην αδυναμία των εταιρειών να επιστρέψουν μετρητά στους επενδυτές τους. Οι ομίλους private equity επέστρεψαν μόνο το 11% των περιουσιακών στοιχείων του κλάδου στους επενδυτές πέρυσι, το χαμηλότερο ποσοστό από το 2009, σύμφωνα με υπολογισμούς της Bain.

Οι dealmakers περίμεναν πως μετά την ύφεση που προκλήθηκε από την πανδημία στα deals και την άντληση κεφαλαίων, η εκλογή του προέδρου Τραμπ σε συνδυασμό με την απορρύθμιση θα οδηγούσαν σε αναζωογόνηση της δραστηριότητας. Όμως, οι προκλήσεις του κλάδου των ιδιωτικών κεφαλαίων επιδεινώθηκαν από τους δασμούς του Τραμπ, με αποτέλεσμα να «ψυχραίνεται» η δραστηριότητα προς το τέλος του α’ τριμήνου.

Έρευνα της Campbell Lutyens τον Απρίλιο διαπίστωσε ότι το 33% των ετερόρρυθμων εταίρων σκόπευαν να επιβραδύνουν τις επενδύσεις τους στις ιδιωτικές αγορές μετά την επιβολή των δασμών του Τραμπ, ενώ το 8% επέλεξε να τις διακόψει εντελώς.

Στην Ευρώπη, οι δυσκολίες του κλάδου επιδεινώνονται από το γεγονός ότι αρκετές εταιρείες ιδιωτικών επενδύσεων συγκεντρώνουν ταυτόχρονα κεφάλαια. Η Advent International αναζητούσε περισσότερα από 25 δισ. δολάρια για το νέο της fund, η Permira στόχευε σε περίπου 17 δισ. ευρώ για το τελευταίο της εμβληματικό fund και η Bridgepoint αναμενόταν να αναζητήσει περίπου 8 δισ. ευρώ, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Οι πηγές πρόσθεσαν ότι η BC Partners αναζητούσε 5 δισ. ευρώ για το τελευταίο της fund, και ότι η επενδυτική ομάδα Inflexion, που εστιάζει στη μεσαία αγορά, στόχευε σε περίπου 3-4 δισ. ευρώ για το νέο της fund. Πρόσθεσαν ότι η Astorg αναμενόταν να στοχεύσει σε περίπου 4,5 δισ. ευρώ για το επόμενο της fund.