Ψήνεται ντιλ 18 δισ. δολαρίων στον καφέ

Η Keurig Dr Pepper βρίσκεται κοντά σε συμφωνία για την εξαγορά της ευρωπαϊκής εταιρείας καφέ JDE Peet’s έναντι περίπου 18 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει την υπόθεση, καθώς η εταιρεία επιδιώκει να ενισχύσει τη δραστηριότητα της στον τομέα του καφέ.

Μια συμφωνία ενδέχεται να ανακοινωθεί ακόμα και σήμερα, δήλωσε η πηγή, η οποία ζήτησε να μην κατονομαστεί, καθώς οι συζητήσεις είναι ιδιωτικές.

Η κοινή εταιρεία θα διαχωρίσει αργότερα τις δραστηριότητες ποτών και καφέ, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η οποία πρώτη αποκάλυψε τις συνομιλίες την Κυριακή. Εκπρόσωποι και των δύο εταιρειών δεν απάντησαν άμεσα σε αιτήματα για σχολιασμό από το Bloomberg.

Η JDE Peet’s έχει χρηματιστηριακή αξία περίπου 15 δισ. δολάρια, ενώ η Keurig Dr Pepper, στην οποία ανήκουν μάρκες όπως Schweppes, 7UP και Canada Dry, αποτιμάται κοντά στα 50 δισ. δολάρια.

Οι πωλήσεις καφέ της Keurig Dr Pepper στις ΗΠΑ παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες το δεύτερο τρίμηνο, καθώς οι υψηλότερες τιμές για τις κάψουλες K-Cup αντισταθμίστηκαν από τις χαμηλότερες πωλήσεις τόσο μονοδόσεων pods όσο και μηχανών καφέ. Η εταιρεία είχε δηλώσει τον Ιούλιο ότι αναμένει η δραστηριότητα καφέ να παραμείνει υποτονική για το υπόλοιπο του 2025, εν μέρει λόγω πληθωρισμού και δασμών.

Την ίδια στιγμή, η JDE Peet’s ξεπέρασε τις εκτιμήσεις για οργανικά έσοδα στο πρώτο εξάμηνο του έτους και αναβάθμισε τις ετήσιες προοπτικές της. Ο νέος διευθύνων σύμβουλος Rafael Oliveira έχει αναμορφώσει τη στρατηγική της εισηγμένης στο Άμστερνταμ εταιρείας καφέ και επιδιώκει να ενισχύσει την κερδοφορία μετά την άνοδο των τιμών πράσινου καφέ τα τελευταία χρόνια που συρρίκνωσε τα περιθώρια κέρδους.