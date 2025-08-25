Ιστορική βουτιά για τη μετοχή της Orsted

Οι μετοχές της Orsted A/S υποχώρησαν σε ιστορικό χαμηλό μετά την απόφαση της κυβέρνησης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να διατάξει την παύση των εργασιών σε ένα σχεδόν ολοκληρωμένο υπεράκτιο αιολικό πάρκο, δύο εβδομάδες αφότου η εταιρεία ανακοίνωσε σχέδια για άντληση 60 δισεκατομμυρίων κορωνών Δανίας (9,4 δισ. δολάρια) μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με τη στήριξη της κυβέρνησης.

Η διοίκηση της δανέζικης εταιρείας αιολικής ενέργειας συναντάται με επενδυτές και συμβούλους στο Λονδίνο σήμερα, προκειμένου να τους καθησυχάσει ότι η κρίση είναι υπό έλεγχο και ότι η προγραμματισμένη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα προχωρήσει κανονικά. Η Orsted δεν έχει ακόμη προχωρήσει σε επίσημη έναρξη ή τιμολόγηση της προσφοράς και συμβουλεύεται τράπεζες όπως η JP Morgan SE και η Morgan Stanley & Co. International Plc.

Η μετοχή της Orsted υποχώρησε έως και 19% τη Δευτέρα στην Κοπεγχάγη. Από την αρχή του έτους έχει καταγράψει πτώση σχεδόν 50%, εξαφανίζοντας περίπου 8 δισ. δολάρια από την αξία της εταιρείας.

Πρόκειται για τη νεότερη προσπάθεια της κυβέρνησης Τραμπ να σταματήσει την επέκταση των υπεράκτιων αιολικών πάρκων, μιας πηγής ενέργειας που ο ίδιος προσωπικά αντιπαθεί. Οι κινήσεις αυτές περιλαμβάνουν την παύση νέων μισθώσεων για τοποθεσίες και αδειών για νέα υπεράκτια αιολικά έργα, καθώς και την κατάργηση φορολογικών κινήτρων που στηρίζουν τις επενδύσεις.

«Αναμένουμε ότι όλα αυτά θα δημιουργήσουν ένα πιο δύσκολο πλαίσιο για την επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, όσον αφορά την τιμή διάθεσης και τη ζήτηση από επενδυτές», ανέφερε σε σημείωμά του ο αναλυτής της Jefferies International Ltd, Ahmed Farman.

Η εντολή παύσης εργασιών της Παρασκευής αφορά το έργο Revolution Wind στα ανοικτά των ακτών του Ρόουντ Άιλαντ -ένα έργο κόστους 4 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με εκτίμηση της Jefferies. Πρόκειται για το τελευταίο σερί αρνητικών ειδήσεων για την Orsted, που οδήγησαν στη μείωση της πιστοληπτικής της αξιολόγησης στο χαμηλότερο επενδυτικό επίπεδο.