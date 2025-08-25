Ισραηλινό πολύνεκρο πλήγμα σε νοσοκομείο της Γάζας

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι διενήργησε πλήγμα στην περιοχή του νοσοκομείου Νάσερ στη Χαν Γιουνίς στη Λωρίδα της Γάζας και πως ο αρχηγός του γενικού επιτελείου των ενόπλων δυνάμεων διέταξε έρευνα.

Παλαιστίνιοι υγειονομικοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι τουλάχιστον 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά το πλήγμα, περιλαμβανομένων τεσσάρων δημοσιογράφων, δύο από τους οποίους εργάζονταν για τα πρακτορεία ειδήσεων Ρόιτερς και Ασοσιέιτεντ Πρες.

a strike targeted the Vocational Training floor in Nasser Hospital in Khan Yunis, the Vocational Training floor located in the southern part of the Nasser Medical Complex was known to be the floor of Hamas's Ministry of Internal Affairs in Gaza. pic.twitter.com/L3x7Q373li — Ph.Gritti (@Philipp27960841) August 25, 2025

Οι Δυνάμεις Άμυνας του Ισραήλ (IDF) ανέφεραν: «Οι IDF λυπούνται για τυχόν σωματική βλάβη σε μη εμπλεκόμενα άτομα και δεν θέτουν επί τούτου στο στόχαστρο δημοσιογράφους. Οι IDF ενεργούν έτσι ώστε να περιορίσουν τη βλάβη σε μη εμπλεκόμενα άτομα όσο είναι δυνατό ενόσω διατηρούν την ασφάλεια των στρατιωτών των IDF».

Το καναδοβρετανικό πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς και το αμερικανικό Ασοσιέιτεντ Πρες εξέφρασαν τον συγκλονισμό και τη θλίψη τους για τον θάνατο συνεργατών τους σε πλήγματα σε νοσοκομείο της νότιας Γάζας, τα οποία αποδίδονται στο Ισραήλ.

«Μάθαμε με μεγάλη λύπη τον θάνατο του Χοσάμ αλ-Μάσρι και τον τραυματισμό ενός άλλου συνεργάτη μας (...) κατά τα ισραηλινά πλήγματα στο νοσοκομείο Νάσερ», δήλωσε εκπρόσωπος του Ρόιτερς.

Το Ασοσιέιτεντ Πρες εξέφρασε τον συγκλονισμό και τη θλίψη του για τον θάνατο της Μαριάμ Ντάγκα, 33 ετών, ανεξάρτητης φωτοειδησεογράφου που συνεργαζόταν με το πρακτορείο από την έναρξη του πολέμου.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ