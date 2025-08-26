Ο πρόεδρος της Συρίας θα απευθύνει ομιλία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο

#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Δημοσιεύθηκε: 26 Αυγούστου 2025 - 00:02

Ο προσωρινός πρόεδρος της Συρίας Άχμαντ Αλ Σάρα θα μετάσχει στην 80ή σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ που θα διεξαχθεί τον Σεπτέμβριο στη Νέα Υόρκη, κατά την οποία θα απευθύνει ομιλία, δήλωσε σήμερα στο AFP αξιωματούχος του υπουργείου Εξωτερικών.

«Ο Σύρος πρόεδρος Άχμαντ αλ Σάρα θα μετάσχει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, όπου θα εκφωνήσει ομιλία, δήλωσε ο αξιωματούχος αυτός, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομαστεί.

«Θα είναι ο πρώτος Σύρος πρόεδρος που εκφωνεί ομιλία στον ΟΗΕ ύστερα από αυτήν του πρώην προέδρου Νουρεντίν αλ Ατάσι το 1967, και ο πρώτος Σύρος πρόεδρος που μετέχει στην εβδομάδα υψηλόβαθμου επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης, που προβλέπεται από τις 22 ως τις 30 Σεπτεμβρίου», πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

Ο Άχμαντ αλ Σάρα ανέβηκε στην εξουσία μετά την ανατροπή από τις δυνάμεις του υπό την ηγεσία ισλαμιστών, τον Δεκέμβριο, του πρώην προέδρου της Συρίας Μπασάρ αλ Άσαντ έπειτα από 14 χρόνια εμφυλίου πολέμου στη χώρα.

Αφότου ανήλθαν στην εξουσία, οι νέες αρχές της Συρίας έχουν λάβει περιφερειακή και διεθνή υποστήριξη.

Ο Σύρος υπουργός Εξωτερικών Ασαάντ αλ Σιμπάνι είχε εκφωνήσει ομιλία στον ΟΗΕ τον Απρίλιο και είχε υψώσει τη νέα σημαία της χώρας στην έδρα του οργανισμού στη Νέα Υόρκη.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

