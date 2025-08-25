#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Γαλλία: Κίνδυνος κατάρρευσης για την κυβέρνηση Μπαϊρού

Ζητά ψήφο εμπιστοσύνης ενόψει του αντιδημοφιλούς προϋπολογισμού περικοπών, η οποία προμηνύεται εντελώς αβέβαιη. Η ακροδεξιά Εθνική Συσπείρωση ξεκαθαρίζει ότι «δεν θα βάλει πλάτη στα δεινά του γαλλικού λαού».

Γαλλία: Κίνδυνος κατάρρευσης για την κυβέρνηση Μπαϊρού
Φρανσουά Μπαϊρού

Δημοσιεύθηκε: 25 Αυγούστου 2025 - 18:53

Ο Γάλλος πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού θα ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης από το Κοινοβούλιο στις 8 Σεπτεμβρίου, όπως ανακοίνωσε σε συνέντευξη τύπου, ζητώντας υποστήριξη για τον προϋπολογισμό της αντιδημοφιλούς κυβέρνησής του. Στην ουσία, με αυτό τον τρόπο, απειλεί με μεγαλύτερη πολιτική αβεβαιότητα στη χώρα, μεταδίδει το Reuters.

Η κυβέρνηση Μπαϊρού προτείνει μείωση δαπανών κατά περισσότερα από 40 δισ. ευρώ, προς απογοήτευση τόσο των αριστερών όσο και των δεξιών κομμάτων της αντιπολίτευσης.

Η ακροδεξιά Εθνική Συσπείρωση (RN), δηλαδή το κόμμα της Μαρίν Λεπέν, δεν θα ψηφίσει υπέρ της κυβέρνησης στην προσεχή ψηφοφορία που προανήγγειλε ο πρωθυπουργός Μπαϊρού, έγραψε ο ηγέτης του κόμματος Ζορντάν Μπαρντελά σε ανάρτησή του στο X.

«Ο Φρανσουά Μπαϊρού μόλις ανακοίνωσε το τέλος της κυβέρνησής του», έγραψε ο Μπαρντελά. «Η Εθνική Συσπείρωση δεν θα ψηφίσει ποτέ υπέρ της εμπιστοσύνης σε μια κυβέρνηση της οποίας οι επιλογές προκαλούν δεινά στον γαλλικό λαό».

 

Παράλληλα, ο Γάλλος σοσιαλιστής βουλευτής Αρτούρ Ντελαπόρτ δήλωσε ότι δεν βλέπει πώς το Σοσιαλιστικό κόμμα θα μπορούσε να στηρίξει την ψήφο εμπιστοσύνης στον πρωθυπουργό Φρανσουά Μπαϊρού.

Κατά της κυβέρνησης δήλωσε ότι θα ψηφίσει και το Κόμμα των Πρασίνων, σύμφωνα με δήλωση της επικεφαλής Μαρίν Τοντελιέ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Γαλλία: Τυχερός κέρδισε το τζακπότ των 250 εκατομμυρίων ευρώ

Γαλλία κατά Ισραήλ για το χτίσιμο οικισμού στη Δυτική Οχθη

Γαλλία: Το ισραηλινό σχέδιο για τη Γάζα κινδυνεύει να οδηγήσει σε απόλυτο αδιέξοδο

Βρετανία: Εντός ημερών οι πρώτες επιστροφές μεταναστών στη Γαλλία

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο