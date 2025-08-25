Γαλλία: Κίνδυνος κατάρρευσης για την κυβέρνηση Μπαϊρού

Ο Γάλλος πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού θα ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης από το Κοινοβούλιο στις 8 Σεπτεμβρίου, όπως ανακοίνωσε σε συνέντευξη τύπου, ζητώντας υποστήριξη για τον προϋπολογισμό της αντιδημοφιλούς κυβέρνησής του. Στην ουσία, με αυτό τον τρόπο, απειλεί με μεγαλύτερη πολιτική αβεβαιότητα στη χώρα, μεταδίδει το Reuters.

Η κυβέρνηση Μπαϊρού προτείνει μείωση δαπανών κατά περισσότερα από 40 δισ. ευρώ, προς απογοήτευση τόσο των αριστερών όσο και των δεξιών κομμάτων της αντιπολίτευσης.

Η ακροδεξιά Εθνική Συσπείρωση (RN), δηλαδή το κόμμα της Μαρίν Λεπέν, δεν θα ψηφίσει υπέρ της κυβέρνησης στην προσεχή ψηφοφορία που προανήγγειλε ο πρωθυπουργός Μπαϊρού, έγραψε ο ηγέτης του κόμματος Ζορντάν Μπαρντελά σε ανάρτησή του στο X.

«Ο Φρανσουά Μπαϊρού μόλις ανακοίνωσε το τέλος της κυβέρνησής του», έγραψε ο Μπαρντελά. «Η Εθνική Συσπείρωση δεν θα ψηφίσει ποτέ υπέρ της εμπιστοσύνης σε μια κυβέρνηση της οποίας οι επιλογές προκαλούν δεινά στον γαλλικό λαό».

François Bayrou vient d’annoncer la fin de son gouvernement, miné par son immobilisme satisfait.



Jamais le RN ne votera la confiance à un gouvernement dont les choix font souffrir le peuple français.



Nos compatriotes attendent une alternance et un retour aux urnes: nous y… — Jordan Bardella (@J_Bardella) August 25, 2025

Παράλληλα, ο Γάλλος σοσιαλιστής βουλευτής Αρτούρ Ντελαπόρτ δήλωσε ότι δεν βλέπει πώς το Σοσιαλιστικό κόμμα θα μπορούσε να στηρίξει την ψήφο εμπιστοσύνης στον πρωθυπουργό Φρανσουά Μπαϊρού.

Κατά της κυβέρνησης δήλωσε ότι θα ψηφίσει και το Κόμμα των Πρασίνων, σύμφωνα με δήλωση της επικεφαλής Μαρίν Τοντελιέ.