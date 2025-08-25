#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Βρετανία: Τρεις νεκροί σε συντριβή ελικοπτέρου κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης

Η αστυνομία του Χαμσάιρ και της Νήσου Ουάιτ ανακοίνωσε ότι δεν μπορεί να δώσει περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τους επιβαίνοντες στο ελικόπτερο και δεν θα σχολιάσει τις συνθήκες του δυστυχήματος.

Βρετανία: Τρεις νεκροί σε συντριβή ελικοπτέρου κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης

Δημοσιεύθηκε: 25 Αυγούστου 2025 - 23:32

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και ένας τραυματίστηκε σοβαρά, μετά τη συντριβή ελικοπτέρου σε χωράφι κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης κοντά σε ένα παραθαλάσσιο θέρετρο στη βρετανική Νήσο Ουάιτ σήμερα, έγινε γνωστό από την αστυνομία.

Η αστυνομία του Χαμσάιρ και της Νήσου Ουάιτ ανακοίνωσε ότι δεν μπορεί να δώσει περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τους επιβαίνοντες στο ελικόπτερο και δεν θα σχολιάσει τις συνθήκες του δυστυχήματος.

Βρετανικά ΜΜΕ μετέδωσαν πως η διαχειρίστρια εταιρεία Northumbria Helicopter ανέφερε πως ένα από τα αεροσκάφη της, ένα μοντέλο G-OCLV – κατέπεσε κατά τη διάρκεια μιας εκπαιδευτικής πτήσης.

Η αστυνομία είπε νωρίτερα ότι το ελικόπτερο συνετρίβη σε ένα χωράφι κοντά στο Βέντνορ.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Επιασε φωτιά κινητήρας αεροσκάφους που απογειώθηκε από Κέρκυρα

Γκάνα: Νεκροί οι υπουργοί Άμυνας και Περιβάλλοντος μετά από συντριβή ελικοπτέρου

Συνετρίβη μαχητικό F-35 στην Καλιφόρνια

Βενεζουέλα: Επτά νεκροί και τρεις διασωθέντες από τη συντριβή στρατιωτικού αεροσκάφος

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο