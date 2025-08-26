Επιστολή-απόλυση Τραμπ της Λίσα Κουκ από τη Fed

Σε μια πρωτοφανή και σημαντική κλιμάκωση των επιθέσεών του κατά της ανεξαρτησίας της Federal Reserve, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απέλυσε χθες την κυβερνήτη Λίσα Κουκ , λόγω της άρνησής της να μειώσει γρήγορα τα επιτόκια, μεταδίδει το CNBC.

Στην επιστολή απόλυσης προς την Κουκ, την οποία δημοσιεύτηκε στο Truth Social, ο Τραμπ ανέφερε ισχυρισμούς ότι η τελευταία είχε κάνει ψευδείς δηλώσεις σε αιτήσεις για στεγαστικά δάνεια

«Λαμβάνοντας υπόψη την παραπλανητική και ενδεχομένως εγκληματική συμπεριφορά σας σε οικονομικά θέματα, [ο αμερικανικός λαός] δεν μπορεί και εγώ δεν έχω τέτοια εμπιστοσύνη στην ακεραιότητά σας», έγραψε ο Τραμπ στην Κουκ, η οποία είναι η πρώτη μαύρη γυναίκα που υπηρετεί ως κυβερνήτης της Ομοσπονδιακής Τράπεζας.

«Τουλάχιστον, η συμπεριφορά στο εν λόγω ζήτημα αποτελεί σοβαρή αμέλεια στις οικονομικές συναλλαγές, η οποία θέτει υπό αμφισβήτηση την ικανότητα και την αξιοπιστία σας ως ρυθμιστή των οικονομικών».

Η απομάκρυνση της Κουκ από τον Τραμπ θα μπορούσε να αμφισβητηθεί στα ομοσπονδιακά δικαστήρια και τελικά στο Ανώτατο Δικαστήριο.

Η Κουκ απάντησε αρκετές ώρες αργότερα, με δήλωση που έστειλε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους δημοσιογράφους μέσω του δικηγορικού γραφείου του δικηγόρου Abbe Lowell, λέγοντας για τον Τραμπ ότι «δεν υπάρχει κανένας νόμιμος λόγος και δεν έχει καμία εξουσία» να την απομακρύνει από τη θέση στην οποία διορίστηκε από τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν το 2022. «Θα συνεχίσω να εκτελώ τα καθήκοντά μου για να βοηθήσω την αμερικανική οικονομία».

Οπως σημειώνει το Reuters, η Lowell δήλωσε ότι «οι απαιτήσεις του Τραμπ στερούνται οποιασδήποτε κατάλληλης διαδικασίας, βάσης ή νομικής εξουσίας. Θα λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να αποτρέψουμε αυτή την απόπειρα νομικής δράσης».