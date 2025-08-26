#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Ποιες χώρες μπορούν να φιλοξενήσουν ένα ραντεβού Ζελένσκι-Πούτιν

Ο Ζελένσκι έχει ζητήσει συνομιλίες με τον Πούτιν, αλλά ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε ότι δεν έχει προετοιμαστεί η ατζέντα για μια τέτοια συνάντηση.

Ποιες χώρες μπορούν να φιλοξενήσουν ένα ραντεβού Ζελένσκι-Πούτιν

Δημοσιεύθηκε: 26 Αυγούστου 2025 - 20:36

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι η Τουρκία, τα κράτη του Κόλπου ή οι ευρωπαϊκές χώρες θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν συνομιλίες με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Τώρα, αυτή την εβδομάδα θα υπάρξουν επαφές με την Τουρκία, επαφές με χώρες του Κόλπου και με ευρωπαϊκές χώρες που θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν συνομιλίες με τους Ρώσους», δήλωσε ο Ζελένσκι στη βραδινή βιντεοσκοπημένη ομιλία του. «Από την πλευρά μας, τα πράγματα θα προετοιμαστούν στο μέγιστο βαθμό για να τερματιστεί ο πόλεμος».

Ο Ζελένσκι έκανε τις δηλώσεις αυτές καθώς ο προσωπάρχης της ουκρανικής προεδρίας Αντρίι Γερμάκ, δήλωσε ότι ο ίδιος και ο επικεφαλής του συμβουλίου εθνικής ασφάλειας της Ουκρανίας βρίσκονται στο Κατάρ για να συναντηθούν με τον υπουργό Άμυνας της χώρας.

Ο Ζελένσκι έχει ζητήσει συνομιλίες με τον Πούτιν, αλλά ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε ότι δεν έχει προετοιμαστεί η ατζέντα για μια τέτοια συνάντηση.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Κυρώσεις και δασμούς κατά της Ρωσίας συζήτησε ο Ζελένσκι με τον Κιθ Κέλογκ

Ο Ζελένσκι αναζητά $1 δισ. μηνιαίως για την αγορά όπλων

Ουκρανία: Data και αεράμυνα προσφέρουν οι ΗΠΑ στις εγγυήσεις ασφαλείας

Τραμπ: Προτιμώ να μην πάω στη συνάντηση με Πούτιν-Ζελένσκι

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο