Αναγνώρισε τη γενοκτονία Αρμενίων και Ποντίων ο Νετανιάχου

Μιλώντας σε podcast ο ισραηλινός πρωθυπουργός αποδέχτηκε τον όρο «γενοκτονία» παρότι δεν έχει ψηφιστεί κάτι τέτοιο από το κοινοβούλιο της χώρας. Η προϊστορία της υπόθεσης.

Δημοσιεύθηκε: 27 Αυγούστου 2025 - 09:02

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε χθες, για πρώτη φορά, ότι αναγνωρίζει τη γενοκτονία που διέπραξε η Οθωμανική Αυτοκρατορία εναντίον Αρμενίων, Ασσυρίων και Ελλήνων στις αρχές του 20ού αιώνα.

Ερωτηθείς από τον Πάτρικ Μπετ-Ντέιβιντ στο podcast του γιατί το Ισραήλ δεν αναγνωρίζει τη γενοκτονία των Αρμενίων, ο Νετανιάχου απάντησε: «Νομίζω πως το έχουμε κάνει. Νομίζω ότι η Κνεσέτ πέρασε ένα ψήφισμα προς αυτή την κατεύθυνση», αν και καμία τέτοια νομοθεσία δεν έχει γίνει νόμος.

Όταν πιέστηκε στο γιατί κανένας Ισραηλινός πρωθυπουργός δεν έχει αναγνωρίσει τη γενοκτονία, ο Νετανιάχου απάντησε: «Μόλις το έκανα. Ορίστε».

Οι Αρμένιοι επιδιώκουν εδώ και δεκαετίες διεθνή αναγνώριση των σφαγών από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, οι οποίες φέρονται να άφησαν περίπου 1,5 εκατομμύριο νεκρούς, ως γενοκτονία, θυμίζουν οι Times of Israel. Η Τουρκία — διάδοχο κράτος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας — απορρίπτει κατηγορηματικά τον ισχυρισμό ότι οι σφαγές, οι φυλακίσεις και οι αναγκαστικές εκτοπίσεις των Αρμενίων συνιστούν γενοκτονία.

Μέχρι σήμερα, μόλις 34 κυβερνήσεις έχουν αναγνωρίσει τη γενοκτονία.

Το Ισραήλ, που επί χρόνια θεωρούσε την Άγκυρα σημαντικό εμπορικό και ενίοτε στρατηγικό εταίρο, παρέμενε στο στρατόπεδο της πλειοψηφίας. Όμως οι σχέσεις έχουν φτάσει σε ιστορικό χαμηλό κατά τον πόλεμο στη Γάζα.

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είναι δηλωμένος υποστηρικτής της Χαμάς και από τους σκληρότερους επικριτές του Ισραήλ στη διεθνή σκηνή.

Πολλές κορυφαίες εβραϊκές οργανώσεις, όπως η Anti-Defamation League και η Union for Reform Judaism, αναγνωρίζουν τη γενοκτονία των Αρμενίων. Ωστόσο, οι Ισραηλινοί ηγέτες παρέμεναν σταθεροί.

Το 2001, όταν οι σχέσεις με την Τουρκία ήταν στο απόγειό τους, ο τότε ΥΠΕΞ Σιμόν Πέρες αρνήθηκε ανοιχτά τις «αρμενικές κατηγορίες», χαρακτηρίζοντάς τις προσπάθεια να δημιουργηθεί αναλογία με το Ολοκαύτωμα. «Τίποτα παρόμοιο με το Ολοκαύτωμα δεν συνέβη. Αυτό που υπέστησαν οι Αρμένιοι είναι τραγωδία, αλλά όχι γενοκτονία», είχε δηλώσει.

Υπήρξαν ωστόσο προσπάθειες επιφανών πολιτικών να αλλάξουν την πολιτική του Ισραήλ.

 

