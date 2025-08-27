Ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες Ανέφικτοι οι στόχοι για μηδενικούς ρύπους έως το 2035

Οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μείωση των εκπομπών CO2 από τα οχήματα, όπως και η κατάργηση εκείνων με κινητήρες εσωτερικής καύσης έως το 2035, δεν είναι πλέον εφικτοί, δήλωσαν σήμερα Τετάρτη (27/8) οι επικεφαλής των ευρωπαϊκών ενώσεων κατασκευαστών και προμηθευτών αυτοκινήτων.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάινεν πρόκειται να φιλοξενήσει στελέχη του κλάδου της αυτοκινητοβιομηχανίας στις 12 Σεπτεμβρίου για να συζητήσουν το μέλλον του, ο οποίος αντιμετωπίζει τη διπλή απειλή του κινεζικού ανταγωνισμού στα ηλεκτρικά οχήματα και των αμερικανικών δασμών.

Σε επιστολή τους προς τη φον ντερ Λάινεν, ο διευθύνων σύμβουλος της Mercedes-Benz Όλα Καλένιους και ο Ματίας Ζινκ, διευθύνων σύμβουλος του τμήματος κίνησης και σασί της Schaeffler, δήλωσαν ότι δεσμεύονται να επιτύχουν τον στόχο της ΕΕ για μηδενικούς ρύπους έως το 2050.

Ωστόσο, τόνισαν ότι επί του παρόντος οι κατασκευαστές της Ε.Ε. έχουν πλήρη εξάρτηση στην Ασία για τις μπαταρίες, στερούνται υποδομών στη φόρτιση, έχουν υψηλότερο κατασκευαστικό κόστος όπως και τους δασμούς των ΗΠΑ.

Η Ε.Ε. πρέπει να προχωρήσει πέρα από τους στόχους για τα νέα οχήματα, υποστήριξαν, όπως η μείωση των εκπομπών CO2 κατά 55% από τα επίπεδα του 2021 για τα αυτοκίνητα και κατά 50% για τα φορτηγά μέχρι το 2030 και κατά 100% και μέχρι το 2035.

Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα κατέχουν μερίδιο αγοράς περίπου 15% των νέων αυτοκινήτων εντός Ε.Ε., ενώ τα φορτηγά 9%.

«Η επίτευξη των άκαμπτων στόχων CO2 για τα αυτοκίνητα και τα φορτηγά για το 2030 και το 2035 είναι στον σημερινό κόσμο απλά πλέον ανέφικτη», έγραψαν.

Οι νομικές εντολές και οι κυρώσεις δεν θα επιτύχουν τη μετάβαση, συμπλήρωσαν.

«Τα ηλεκτροκίνητα οχήματα θα ηγηθούν, όμως πρέπει επίσης να υπάρχει χώρος για τα (plug-in) υβριδικά, τα οχήματα με μεγάλη εμβέλεια, τα υψηλής απόδοσης οχήματα με κινητήρα εσωτερικής καύσης, το υδρογόνο και τα καύσιμα χωρίς άνθρακα», ανέφερε η επιστολή.

Πρέπει επίσης να επανεξεταστούν οι κανονισμοί CO2 για τα βαρέα φορτηγά και λεωφορεία, ανέφεραν οι δύο επικεφαλής των ενώσεων.

Τον περασμένο Μάρτιο, η Επιτροπή συμφώνησε να δώσει επιπλέον χρόνο στις αυτοκινητοβιομηχανίες για να επιτύχουν τους στόχους μείωσης των εκπομπών CO2 που είχαν αρχικά τεθεί για το 2025. Τα μέλη της κεντροδεξιάς ομάδας της φον ντερ Λάιεν έχουν επίσης ζητήσει από την Ε.Ε. να αποσύρει την απαγόρευση των κινητήρων εσωτερικής καύσης το 2035.