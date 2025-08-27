Εκτόξευση πωλήσεων 12% για τη Lego

Ικανή να επωφεληθεί από την επιθυμία των γονέων να κρατήσουν τα παιδιά - και τον εαυτό τους - μακριά από τα smartphones αισθάνεται η Lego, καθώς οι πωλήσεις της αυξήθηκαν κατά 12%, χάρη στις ισχυρές επιδόσεις των σετ Botanicals και των παιχνιδιών με θέμα το Grand Prix της Φόρμουλα 1.

Η δανική εταιρεία παιχνιδιών ανακοίνωσε ότι οι πωλήσεις της αυξήθηκαν στο επίπεδο ρεκόρ των 34,6 δισεκατομμυρίων δανικών κορονών (4,6 δισ. ευρώ) κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, ξεπερνώντας την ανάκαμψη της παγκόσμιας αγοράς παιχνιδιών, που σημείωσε πωλήσεις αυξημένες κατά 7%.

Ο διευθύνων σύμβουλος Νιλς Κρίστιανσεν δήλωσε ότι η Lego θα μπορούσε να επωφεληθεί από την επιθυμία των γονέων να κρατήσουν τα παιδιά μακριά από τα κινητά τηλέφωνα, λόγω της επίδρασης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην ψυχική υγεία.

«Το πιο σημαντικό είναι να παρέχουμε συναρπαστικές εμπειρίες στα παιδιά, ώστε να τα κρατήσουμε μακριά από τα smartphones», είπε.

Η Lego δήλωσε ότι τα καθαρά κέρδη της αυξήθηκαν κατά 10% στα 6,5 δισεκατομμύρια κορόνες, καθώς υπέγραψε συμφωνίες για την παραγωγή παιχνιδιών που συνδέονται με τις σειρές κινουμένων σχεδίων Bluey και Pokémon, ενώ λάνσαρε την καμπάνια She Built That για να ενθαρρύνει τα κορίτσια να χρησιμοποιούν δημιουργικά τα Lego.

Ο Christiansen δήλωσε: «Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι που διατηρήσαμε την ισχυρή μας απόδοση κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, κερδίζοντας μερίδιο στην παγκόσμια αγορά παιχνιδιών. Η ανάπτυξη οφείλεται στη μεγάλη και καινοτόμο γκάμα προϊόντων μας, που εξακολουθεί να αφορά όλες τις ηλικίες και τα ενδιαφέροντα».

Οπως είπε, οι πωλήσεις αυξάνονται ξανά στην Κίνα, μετά από ένα δύσκολο ξεκίνημα το 2024, ενώ αναμένει ότι οι παγκόσμιες πωλήσεις θα συνεχίσουν να αυξάνονται κατά 9% το δεύτερο εξάμηνο του έτους εν μέσω «ισχυρής καταναλωτικής ζήτησης».

Ο Κρίστιανσεν δήλωσε ότι η Lego πληρώνει ορισμένους δασμούς για την εισαγωγή αγαθών από το εργοστάσιό της στο Μεξικό, το οποίο προμηθεύει τις ΗΠΑ, αλλά ορισμένα είδη έχουν ξεφύγει από τους δασμούς ως αποτέλεσμα συμφωνίας μεταξύ των δύο χωρών.

Πρόσθεσε ότι ο όμιλος επωφελείται από το γεγονός ότι διαθέτει εγκαταστάσεις παραγωγής «όσο το δυνατόν πιο κοντά στις αγορές», ώστε να μπορεί να παράγει μόνο ό,τι χρειάζεται και να διατηρεί τα αποθέματα σε χαμηλά επίπεδα. Η εταιρεία δήλωσε ότι οι δασμοί δεν είχαν μέχρι στιγμής καμία επίδραση στις τιμές της στις ΗΠΑ και ότι «δεν σχεδιάζει» να αυξήσει τις τιμές των παιχνιδιών της στη χώρα φέτος.

Η εταιρεία προγραμματίζει να ανοίξει ένα εργοστάσιο και κέντρο διανομής στις ΗΠΑ, αξίας 1,5 δισ. δολαρίων, το 2027, το έβδομο εργοστάσιό της παγκοσμίως.

Φέτος άνοιξε νέες εγκαταστάσεις στο Βιετνάμ και επέκτεινε τα εργοστάσιά του στο Μεξικό και την Ουγγαρία για να καλύψει τη ζήτηση.

Επίσης, επιβεβαίωσε τον στόχο για ολόκληρο το έτος, σύμφωνα με τον οποίο το 60% των αγορασμένων υλικών θα παράγεται με βιώσιμες πηγές.

Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, η Lego πρόκειται να κατασκευάσει μερικά από τα ελαστικά παιχνιδιών της από ένα υλικό που προέρχεται από ανακυκλωμένα δίχτυα ψαρέματος, σχοινιά και λάδι κινητήρα. Επίσης, εισάγει την ηλεκτρονική μεθανόλη, υλικό που κατασκευάζεται από την ανάμειξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και CO2 από βιολογικά απόβλητα, για τη δημιουργία άκαμπτων στοιχείων, όπως άξονες τροχών και χέρια για μίνι φιγούρες.