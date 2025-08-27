#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Ουκρανία: Επαφές με Σαουδάραβες και Αμερικανούς για την ειρηνευτική διαδικασία

Υψηλόβαθμοι Ουκρανοί αξιωματούχοι επισκέφθηκαν το Ριάντ για να συζητήσουν επιλογές για την ειρήνη. Ακολουθεί επίσκεψη στις ΗΠΑ για συνομιλίες με τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ. Στο τραπέζι οι εγγυήσεις ασφαλείας.

Ουκρανία: Επαφές με Σαουδάραβες και Αμερικανούς για την ειρηνευτική διαδικασία

Δημοσιεύθηκε: 27 Αυγούστου 2025 - 19:31

 Ο προσωπάρχης του γραφείου του Ουκρανού προέδρου Άντρι Γερμάκ επισκέφθηκε το Ριάντ μαζί με τον γραμματέα του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ουκρανίας Ρουστέμ Ουμέροφ για να συζητήσουν τρόπους που θα οδηγήσουν στην ειρήνη στην Ουκρανία, όπως και τη συμμετοχή της Σαουδικής Αραβίας σε αυτή τη διαδικασία.

Ο Γερμάκ έγραψε σε ανάρτηση του στην εφαρμογή Telegram ότι είχαν συναντήσεις με τον υπουργό Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας και τον σύμβουλο επί θεμάτων εθνικής ασφαλείας.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε δηλώσει την Τρίτη ότι η Τουρκία, οι χώρες του Κόλπου και ευρωπαϊκές χώρες μπορούν να φιλοξενήσουν τις συνομιλίες με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Εν τω μεταξύ, ο Στιβ Γουίτκοφ, ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την Ουκρανία, θα συναντηθεί εντός της εβδομάδος με ουκρανική αντιπροσωπεία στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το Bloomberg.

Στην ουκρανική αντιπροσωπεία θα συμμετέχουν ο προσωπάρχης του γραφείου του Ουκρανού προέδρου Άντρι Γερμάκ και ο γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας της Ουκρανίας Ρουστέμ Ουμέροφ.

Η ημερήσια διάταξη της επίσκεψης θα επικεντρωθεί στις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία και τη μελλοντική διμερή συνάντηση του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, διευκρίνισε η ίδια πηγή.

Για το ότι «αυτή την εβδομάδα» θα συναντηθεί στη Νέα Υόρκη με τους «Ουκρανούς» μίλησε κι ο ίδιος ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ, σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ουκρανία: Data και αεράμυνα προσφέρουν οι ΗΠΑ στις εγγυήσεις ασφαλείας

Ποιες είναι οι μόνες ρεαλιστικές εγγυήσεις ασφαλείας στο Ουκρανικό

Κυρώσεις και δασμούς κατά της Ρωσίας συζήτησε ο Ζελένσκι με τον Κιθ Κέλογκ

Στο Κίεβο ο Καναδός πρωθυπουργός Κάρνεϊ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο