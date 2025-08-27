Ουκρανία: Επαφές με Σαουδάραβες και Αμερικανούς για την ειρηνευτική διαδικασία

Ο προσωπάρχης του γραφείου του Ουκρανού προέδρου Άντρι Γερμάκ επισκέφθηκε το Ριάντ μαζί με τον γραμματέα του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ουκρανίας Ρουστέμ Ουμέροφ για να συζητήσουν τρόπους που θα οδηγήσουν στην ειρήνη στην Ουκρανία, όπως και τη συμμετοχή της Σαουδικής Αραβίας σε αυτή τη διαδικασία.

Ο Γερμάκ έγραψε σε ανάρτηση του στην εφαρμογή Telegram ότι είχαν συναντήσεις με τον υπουργό Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας και τον σύμβουλο επί θεμάτων εθνικής ασφαλείας.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε δηλώσει την Τρίτη ότι η Τουρκία, οι χώρες του Κόλπου και ευρωπαϊκές χώρες μπορούν να φιλοξενήσουν τις συνομιλίες με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Εν τω μεταξύ, ο Στιβ Γουίτκοφ, ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την Ουκρανία, θα συναντηθεί εντός της εβδομάδος με ουκρανική αντιπροσωπεία στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το Bloomberg.

Στην ουκρανική αντιπροσωπεία θα συμμετέχουν ο προσωπάρχης του γραφείου του Ουκρανού προέδρου Άντρι Γερμάκ και ο γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας της Ουκρανίας Ρουστέμ Ουμέροφ.

Η ημερήσια διάταξη της επίσκεψης θα επικεντρωθεί στις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία και τη μελλοντική διμερή συνάντηση του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, διευκρίνισε η ίδια πηγή.

Για το ότι «αυτή την εβδομάδα» θα συναντηθεί στη Νέα Υόρκη με τους «Ουκρανούς» μίλησε κι ο ίδιος ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ, σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News.

