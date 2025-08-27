#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Συμβούλιο Ασφαλείας ΟΗΕ: Ανθρωπογενής ο λιμός στη Γάζα, παραφωνία ΗΠΑ

«Η χρήση της λιμοκτονίας ως πολεμικού όπλου απαγορεύεται βάσει του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου». Δήλωση των 14 μελών, πλην ΗΠΑ. Ζητούν μόνιμη εκεχειρία.

Δημοσιεύθηκε: 27 Αυγούστου 2025 - 21:51

Όλα τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, εκτός από τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσαν σήμερα ότι ο λιμός στη Γάζα είναι «ανθρωπογενής κρίση» και προειδοποίησαν ότι η χρήση της λιμοκτονίας ως πολεμικού όπλου απαγορεύεται βάσει του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου.

Σε κοινή δήλωση, τα 14 μέλη του Συμβουλίου ζητούν την άμεση, άνευ όρων και μόνιμη εκεχειρία, την απελευθέρωση όλων των ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς και άλλες οργανώσεις, την ουσιαστική αύξηση της βοήθειας σε όλη τη Γάζα και την άμεση και άνευ όρων άρση από το Ισραήλ όλων των περιορισμών στην παράδοση της βοήθειας.

