Πύραυλο αντι-drone λανσάρει η Saab

Ο σουηδικός κατασκευαστής όπλων Saab AB αναπτύσσει τον πρώτο ειδικό πύραυλό του για την αντιμετώπιση της αυξανόμενης απειλής των εναέριων drones, με στόχο να πραγματοποιηθούν οι πρώτες παραδόσεις την επόμενη χρονιά.

Το σύστημα πυραύλων Nimbrix του ομίλου θα έχει βεληνεκές έως 5 χιλιόμετρα (3,1 μίλια) με ενεργό ανιχνευτή για την παρακολούθηση του στόχου, καθώς και κεφαλή που μπορεί να πλήξει σμήνη εναέριων drones χρησιμοποιώντας λειτουργία αεροεκρήξεων, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας.

Ο νέος πύραυλος έρχεται καθώς τα χαμηλού κόστους μη επανδρωμένα drones έχουν καταστεί κρίσιμο στοιχείο στον σύγχρονο πόλεμο, όπως για παράδειγμα κατά τη διάρκεια της συνεχιζόμενης εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, θυμίζει το Bloomberg. Ως αποτέλεσμα, οι χώρες πλέον συναγωνίζονται για την ανάπτυξη φθηνών μέσων αντιμετώπισης απειλών.

Το νέο σύστημα της Saab «είναι οικονομικό, κάτι που είναι κρίσιμο δεδομένης της εξάπλωσης των μη επανδρωμένων εναέριων συστημάτων στο πεδίο της μάχης», δήλωσε ο Στέφαν Ομπεργκ, επικεφαλής της επιχειρηματικής μονάδας Missile Systems. Η εταιρεία ανέφερε ότι βρίσκεται σε συνομιλίες με πιθανούς πελάτες, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.