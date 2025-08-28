#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Τουρκία: Μαζικές επενδύσεις $1,5 δισ. στην αμυντική βιομηχανία

«Φόβο στους εχθρούς» θα δημιουργήσει η τουρκική αμυντική βιομηχανία, δηλώνει ο πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν. Θεαματική αύξηση παρουσιάζουν οι επενδύσεις στον κλάδο. Η μεγαλύτερη ολοκληρωμένη εγκατάσταση αεράμυνας της Ευρώπης.

Δημοσιεύθηκε: 28 Αυγούστου 2025 - 21:20

Σε μια φάση που εντείνονται επικίνδυνα οι σχέσεις Τουρκίας-Ισραήλ και πολλαπλασιάζονται οι εστίες έντασης γύρω από την Τουρκία, η άμυνα παίζει κυρίαρχο ρόλο για κάθε τωρινό και μελλοντικό εχθρό. Οι επενδύσεις της Τουρκίας αυξάνονται θεαματικά και χθες ήταν μια μεγάλη μέρα για το μέλλον της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας. Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εγκαινίασε 14 βιομηχανικές εγκαταστάσεις αξίας 240 εκατομμυρίων δολαρίων και επένδυση 1,5 δισ. δολαρίων, όπου η κρατική εταιρεία Ασελσάν θα δημιουργήσει μια νέα, ενιαία τεχνολογική βάση σε εγκαταστάσεις μεγέθους 900 ποδοσφαιρικών γηπέδων.

Θα είναι η μεγαλύτερη μεμονωμένη επένδυση που έχει γίνει στην αμυντική βιομηχανία της Τουρκίας και η μεγαλύτερη ολοκληρωμένη εγκατάσταση αεράμυνας της Ευρώπης, είπε ο Ερντογάν. Σημείο καμπής και ορόσημο αποτελεί το έργο «Ατσάλινος Θόλος» που θα συμβάλει στην ανεξαρτησία του κράτους, δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος. Το έργο, που ξεκίνησε το 2024 και θα ολοκληρωθεί το 2026, ενσωματώνει εγχώρια παραγόμενα οπλικά συστήματα, ραντάρ, ηλεκτροοπτικά προϊόντα, μονάδες επικοινωνίας και σταθμούς διοίκησης.

«Μάθημα το εμπάργκο»

Το σύστημα σκοπεύει «δημιουργήσει εμπιστοσύνη στους φίλους και φόβο στους εχθρούς», είπε χαρακτηριστικά ο Τούρκος πρόεδρος. Κατά τον Ερντογάν, το εμπάργκο που επιβλήθηκε στην Τουρκία μετά την εισβολή στην Κύπρο ήταν ένα «μεγάλο μάθημα» για να επενδύσει η χώρα στην εγχώρια παράγωγή, χωρίς εξωτερικές εξαρτήσεις. Τότε, το 1975 για την ακρίβεια, ιδρύθηκε η κρατική εταιρεία Ασελσάν για την έρευνα, ανάπτυξη και κατασκευή προηγμένων στρατιωτικών προϊόντων.

«Καμία χώρα που δεν μπορεί να αναπτύξει τα δικά της συστήματα ραντάρ και αεράμυνας δεν μπορεί να ατενίσει το μέλλον της με αυτοπεποίθηση», είπε χθες ο Ερντογάν. Πρόσθεσε μάλιστα ότι «η λεπτή γραμμή μεταξύ του να είσαι στο τραπέζι και του να είσαι στο μενού είναι τα συστήματα αεράμυνας και επίθεσης», σε μια αποστροφή που γίνεται τίτλος σήμερα στον τουρκικό τύπο.

ΠΗΓΗ: DEUTSCHE WELLE

