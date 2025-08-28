#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Ερντογάν σε Ζελένσκι: Η Τουρκία θα συμβάλει στην ασφάλεια της Ουκρανίας

Τηλεφωνική επικοινωνία των προέδρων Τουρκίας και Ουκρανίας. Η Αγκυρα δηλώνει πρόθυμη να κάνει ό,τι μπορεί για να πραγματοποιηθούν υψηλού επιπέδου επαφές που θα ανοίξουν τον δρόμο για την ειρήνη.

Δημοσιεύθηκε: 28 Αυγούστου 2025 - 19:37

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είπε στον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε τηλεφωνική επικοινωνία σήμερα Πέμπτη, ότι η Αγκυρα συνεχίζει τις προσπάθειές της για την επίτευξη μόνιμης ειρήνης και ότι, με την εδραίωσή της, θα συνεχίσει να συμβάλλει στην ασφάλεια της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με την τουρκική προεδρία, ο Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε επίσης ότι η Τουρκία είναι πρόθυμη να κάνει ό,τι μπορεί για να πραγματοποιηθούν υψηλού επιπέδου επαφές που θα ανοίξουν τον δρόμο για την ειρήνη.

Υποστήριξε ότι είναι δυνατή η δίκαιη λύση στον πόλεμο Ουκρανίας και Ρωσίας και ότι πρέπει να συνεχιστούν και να ενισχυθούν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ 

