Ερντογάν σε Ζελένσκι: Η Τουρκία θα συμβάλει στην ασφάλεια της Ουκρανίας

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είπε στον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε τηλεφωνική επικοινωνία σήμερα Πέμπτη, ότι η Αγκυρα συνεχίζει τις προσπάθειές της για την επίτευξη μόνιμης ειρήνης και ότι, με την εδραίωσή της, θα συνεχίσει να συμβάλλει στην ασφάλεια της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με την τουρκική προεδρία, ο Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε επίσης ότι η Τουρκία είναι πρόθυμη να κάνει ό,τι μπορεί για να πραγματοποιηθούν υψηλού επιπέδου επαφές που θα ανοίξουν τον δρόμο για την ειρήνη.

Υποστήριξε ότι είναι δυνατή η δίκαιη λύση στον πόλεμο Ουκρανίας και Ρωσίας και ότι πρέπει να συνεχιστούν και να ενισχυθούν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ