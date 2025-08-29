ΗΠΑ: Τροπολογία για τον περιορισμό εξαγωγής αμερικανικών όπλων στην Τουρκία

Ο βουλευτής Josh Gottheimer κατέθεσε στη Βουλή των Αντιπροσώπων τροπολογία που επιχειρεί να περιορίσει τις μεταβιβάσεις αμερικανικών όπλων προς την Τουρκία. Σύμφωνα με την νομοθετική πρωτοβουλία, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ δεν μπορεί να εγκρίνει ή να χορηγήσει άδεια εξαγωγής αμυντικών υλικών ή υπηρεσιών προς την Τουρκία, έως ότου το Υπουργείο Εξωτερικών σε συνεργασία με το Πεντάγωνο υποβάλει έκθεση στο Κογκρέσο.

Η έκθεση θα πρέπει να καλύπτει τα μέτρα που διασφαλίζουν ότι η Τουρκία δεν παραβιάζει την κυριαρχία συμμάχων του ΝΑΤΟ, μεγάλων μη–ΝΑΤΟ συμμάχων ή της Κύπρου και δεν υποστηρίζει τρομοκρατικές οργανώσεις, τις ενέργειες για την αποτροπή παράνομων αγορών όπλων από αντιπάλους των ΗΠΑ, τα μέτρα για την αποτροπή χρήσης αμερικανικών όπλων στην κατοχή της Κύπρου, καθώς και την κατάσταση των όπλων που βρίσκονται ήδη εκεί, και τις προσπάθειες της Τουρκίας να προστατεύσει Αμερικανούς στρατιωτικούς και τις οικογένειές τους από επιθέσεις.

Η απαγόρευση ισχύει έως πέντε χρόνια ή έως ότου ο Πρόεδρος πιστοποιήσει ότι η Τουρκία δεν παραβιάζει πλέον την κυριαρχία των συμμάχων ή της Κύπρου.

Η νομοθετική πρωτοβουλία στηρίχθηκε από τις οργανώσεις HALC και AHI.

