Πώς η απόλυση του Μουρίνιο έφερε κέρδη $26 εκατ. στους επενδυτές

Συνήθως, η απόλυση ενός προπονητή που είναι μεγάλο όνομα συνιστά δυσάρεστη εξέλιξη για κάποιο σύλλογο σε οποιοδήποτε άθλημα. Όχι όμως για τους επενδυτές της Φενέρμπαχτσε, η μετοχή της οποίας έχει πάρει την ανιούσα μετά την απόλυση του Ζοσέ Μουρίνιο από την τουρκική ποδοσφαιρική ομάδα σήμερα Παρασκευή (29/8).

Η αποχώρηση του Μουρίνιο ήρθε μετά τον αποκλεισμό της Φενέρμπαχτσε από τη Μπενφίκα στη φάση των play-offs του UEFA Champions League την Τετάρτη (27/8), γνωρίζοντας την ήττα στον δεύτερο αγώνα στη Λισσαβόνα με 1-0.

Η Φενέρμπαχτσε είναι μία από τις λίγες εισηγμένες ποδοσφαιρικές ομάδες, γεγονός που καθιστά δυνατό να διαπιστωθεί πόσο πραγματικά κοστίζει - ή είναι κερδοφόρα- η αποχώρηση ενός προπονητή για τους επενδυτές. Η μετοχή πραγματοποίησε άλμα έως και 7% μετά την ανακοίνωση της αποχώρησης του Μουρίνιο. Αυτό το ράλι προσέθεσε περισσότερα από 26 εκατ. δολάρια στην κεφαλαιοποίηση του συλλόγου, διαμορφώνοντάς την υψηλότερα από το όριο των 400 εκατ. δολαρίων.

Ο Μουρίνιο, ο 62χρονος Πορτογάλος προπονητής, γνωστός ως «The Special One» από τις επιτυχημένες θητείες του στην Πόρτο, την Τσέλσι και τη Ρεάλ Μαδρίτης, είχε ενταχθεί στη Φενέρμπαχτσε στην αρχή της ποδοσφαιρικής περιόδου 2024-2025. Η πρόσληψή του ήταν μέρος μιας τάσης, βάσει της οποίας οι τουρκικοί ποδοσφαιρικοί σύλλογοι αύξησαν τις δαπάνες για να προσελκύσουν παίκτες και μάνατζερ υψηλού επιπέδου.

Ωστόσο, δεν μπόρεσε να εξασφαλίσει τον τίτλο της τουρκικής Super League την περασμένη σεζόν, με τη Φενέρμπαχτσε να τερματίζει δεύτερη πίσω από την πρωταθλήτρια Γαλατασαράι.

Στις αρχές της φετινής σεζόν, κατά τη διάρκεια των προκριματικών γύρων του Champions League, ο Μουρίνιο είχε εκφράσει δημοσίως τη δυσαρέσκειά του για το διοικητικό συμβούλιο του συλλόγου, επικρίνοντάς το ότι δεν πραγματοποίησε τις απαραίτητες μεταγραφές για να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της ομάδας.