Ανέκτησε τις σορούς δύο ομήρων ο Ισραηλινός στρατός

Οπως ανακοίνωσε, «ανέκτησε τη σορό του Ιλάν Βάις και τα λείψανα ενός ακόμη ομήρου, του οποίου η ταυτότητα δεν έχει ακόμη αποκαλυφθεί, κατά τη διάρκεια στρατιωτικής επιχείρησης στη Λωρίδα της Γάζας».

Δημοσιεύθηκε: 29 Αυγούστου 2025 - 14:52

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα ότι ανέκτησε από τη Λωρίδα της Γάζας τις σορούς δύο ομήρων που είχαν απαχθεί κατά την πρωτοφανή επίθεση της Χαμάς εναντίον του ισραηλινού εδάφους στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Στην ανακοίνωσή του ο στρατός ανέφερε ότι «ανέκτησε τη σορό του Ιλάν Βάις και τα λείψανα ενός ακόμη ομήρου, του οποίου η ταυτότητα δεν έχει ακόμη αποκαλυφθεί, κατά τη διάρκεια στρατιωτικής επιχείρησης στη Λωρίδα της Γάζας».

Σύμφωνα με τον στρατό, στην επιχείρηση πήραν μέρος οι δυνάμεις της Νότιας Διοίκησης και πραγματοποιήθηκε χάρη στις πληροφορίες που παρείχε η ισραηλινή υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας Σιν Μπετ, η υπηρεσία Πληροφοριών του στρατού και το Φόρουμ Οικογενειών των Ομήρων.

Ο Ιλάν Βάις σκοτώθηκε κατά την επίθεση της Χαμάς στο κιμπούτς Μπέερι και μαχητές της παλαιστινιακής οργάνωσης μετέφεραν το πτώμα του στη Γάζα. Ο Βάις ήταν τότε 56 ετών. Η σύζυγός του Σίρι και η κόρη τους Νόγκα είχαν επίσης απαχθεί από τη Χαμάς, όμως αφέθηκαν ελεύθερες κατά την πρώτη εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς τον Νοέμβριο του 2023.

Η διαδικασία ταυτοποίησης των λειψάνων του άλλου ομήρου συνεχίζεται.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

