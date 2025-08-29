ΗΠΑ: Υποχώρησε η καταναλωτική εμπιστοσύνη τον Αύγουστο

Η καταναλωτική εμπιστοσύνη στις ΗΠΑ υποχώρησε τον Αύγουστο σε σχέση με τον Ιούλιο.

Ειδικότερα, ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης που καταρτίζει το πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν κατηφόρισε στις 58,2 μονάδες από 61,7 τον Ιούλιο.

Οι αναλυτές προέβλεπαν πτώση στις 58,6 μονάδες.

Ο δείκτης καταναλωτικών προσδοκιών υποχώρησε στις 55,9 από τις 57,7 μονάδες, ενώ ο δείκτης τρεχουσών συνθηκών βούλιαξε στις 61,7 από τις 68 μονάδες.

Με βάση την έρευνα του πανεπιστημίου του Μίσιγκαν οι καταναλωτές αναμένουν ότι ο πληθωρισμός σε πέντε χρόνια θα βρίσκεται στο 3,5% αντί για 3,4% που ανέμεναν τον Ιούλιο.

Όσον αφορά την εκτίμηση για τον πληθωρισμό σε έναν χρόνο από σήμερα, καταγράφεται αύξηση στο 4,8% από 4,5%.