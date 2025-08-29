#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΗΠΑ: Ανακαλούνται οι βίζες σε μέλη της Παλαιστινιακής Αρχής

Ενόψει της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, όπου χώρες θα ταχθούν υπέρ της αναγνώρισης παλαιστινιακού κράτους, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ αρνείται την είσοδο σε μέλη της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο

Δημοσιεύθηκε: 29 Αυγούστου 2025 - 19:14

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι αρνούνται τη χορήγηση θεώρησης εισόδου στο έδαφός τους σε μέλη της Παλαιστινιακής Αρχής ενόψει της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο, όπου η Γαλλία θα ταχθεί υπέρ της αναγνώρισης παλαιστινιακού κράτους.

«Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ανακαλεί και αρνείται τη χορήγηση θεώρησης εισόδου για τα μέλη της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (ΟΑΠ) και της Παλαιστινιακής Αρχής ενόψει της προσεχούς Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών», δήλωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

