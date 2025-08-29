#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Η Μόσχα αναμένει επαφή με τις ΗΠΑ για να συζητήσει διμερή θέματα τις επόμενες εβδομάδες

Ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών είπε ότι οι ευρωπαϊκές χώρες προσπαθούν να σαμποτάρουν τις συμφωνίες που επιτεύχθηκαν μεταξύ Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών στη σύνοδο κορυφής της Αλάσκας

Δημοσιεύθηκε: 29 Αυγούστου 2025 - 23:02

Ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Ριαμπκόφ δήλωσε ότι μια επαφή Ρωσίας-ΗΠΑ για να συζητηθούν «αμοιβαία ζητήματα που προκαλούν ανησυχία» στις διμερείς σχέσεις ενδέχεται να πραγματοποιηθεί τις επόμενες εβδομάδες, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Ο Ριαμπκόφ είπε επίσης ότι οι ευρωπαϊκές χώρες προσπαθούν να σαμποτάρουν τις συμφωνίες που επιτεύχθηκαν μεταξύ Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών στη σύνοδο κορυφής της Αλάσκας, αλλά η Μόσχα αναμένει από την Ουάσινγκτον να συνεχίσει τις προσπάθειές της.

«Προχωράμε με δεδομένο το γεγονός ότι δεν θα υπάρξουν αποκλίσεις από αυτές τις συμφωνίες (που επιτεύχθηκαν στην Αλάσκα). Αναμένουμε ότι έτσι θα γίνει τελικά αντιληπτή η κατάσταση στο Κίεβο και στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, οι οποίες τις σαμποτάρουν ευθέως», δήλωσε ο Ριαμπκόφ, σύμφωνα με το TASS.

