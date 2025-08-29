Ρωσία: Οι εγγυήσεις ασφαλείας εγκυμονούν κίνδυνο σύγκρουσης με το ΝΑΤΟ

Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι οι δυτικές προτάσεις για εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία θα αυξήσουν τον κίνδυνο σύγκρουσης ανάμεσα στη Μόσχα και τη Δύση, μετατρέποντας το Κίεβο σε «στρατηγικό προβοκάτορα» στα σύνορα της Ρωσίας.

Οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι της Ουκρανίας εργάζονται για να καθορίσουν σειρά εγγυήσεων για την Ουκρανία, οι οποίες θα μπορούσαν να αποτελέσουν μέρος μιας δυνητικής ειρηνικής διευθέτησης και που θα προορίζονται για να προστατεύουν το Κίεβο από πιθανή μελλοντική επίθεση της Ρωσίας.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Πέμπτη ότι αναμένει πως ήδη την επόμενη εβδομάδα θα έχει καθοριστεί ένα πλαίσιο για τις εγγυήσεις ασφαλείας.

«Οι εγγυήσεις ασφαλείας πρέπει να στηρίζονται στην επίτευξη κοινής κατανόησης που λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντα ασφαλείας της Ρωσίας», δήλωσε η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα.

Σε ενημέρωση των δημοσιογράφων στη Μόσχα, η Ζαχάροβα σημείωσε ότι οι τρέχουσες προτάσεις είναι «μονόπλευρες και είναι ξεκάθαρα σχεδιασμένες για να περιορίσουν τη Ρωσία».

«Αυτή η γραμμή (προτάσεων) παραβιάζει την αρχή περί αδιαιρέτου της ασφάλειας και αναθέτει στο Κίεβο τον ρόλο στρατηγικού προβοκάτορα στα σύνορα της Ρωσίας, αυξάνοντας τον κίνδυνο να εμπλακεί η συμμαχία (του NATO) σε ένοπλη σύγκρουση με τη χώρα μας», πρόσθεσε η Ζαχάροβα.

Παράλληλα, όσον αφορά τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων, η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών σημείωσε ότι υπάρχει ανάγκη να αποκατασταθούν οι σχέσεις ανάμεσα στη Ρωσία και τις ΗΠΑ και ότι αυτό είναι το μόνο που εμποδίζει τη συνεργασία με τη χώρα για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων.

Η ισχύς της τελευταίας συμφωνίας New START ανάμεσα στη Ρωσία και τις ΗΠΑ για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων προβλέπεται να εκπνεύσει τον Φεβρουάριο. Ερωτηθείσα αν οι δύο πλευρές επιδιώκουν να την παρατείνουν ή να την αντικαταστήσουν, η Ζαχάροβα δήλωσε ότι η Μόσχα θα προσαρμόσει την προσέγγισή της με την εξέλιξη της κατάστασης.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε προ ημερών ότι επιθυμεί να ξεκινήσουν συνομιλίες για τον πυρηνικό αφοπλισμό με τη Ρωσία και την Κίνα και ότι είχε ήδη συζητήσει το θέμα με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν κατά τη συνάντησή τους στην Αλάσκα στις 15 Αυγούστου.