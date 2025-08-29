#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Ουκρανία: Τουλάχιστον 25 νεκροί από τα ρωσικά πλήγματα στο Κίεβο την Πέμπτη

«Αυτήν τη στιγμή, γνωρίζουμε πως 25 άνθρωποι σκοτώθηκαν, μεταξύ αυτών τέσσερα παιδιά και ότι δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν», έγραψε ο Ουκρανός πρόεδρος στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Χ.

Δημοσιεύθηκε: 29 Αυγούστου 2025 - 22:27

O πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα πως τουλάχιστον 25 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες Πέμπτη στις ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό.

«Αυτήν τη στιγμή, γνωρίζουμε πως 25 άνθρωποι σκοτώθηκαν, μεταξύ αυτών τέσσερα παιδιά και ότι δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν», έγραψε ο Ουκρανός πρόεδρος στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Χ.

Ο ίδιος υπογράμμισε πως αυτή η «απολύτως ποταπή» επίθεση δείχνει «τις πραγματικές προθέσεις» του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Να συνεχίσει να σκοτώνει και να μην λαμβάνει μέτρα για την επίτευξη της ειρήνης», συμπλήρωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η Ρωσία επιτέθηκε χθες Πέμπτη με drone και πυραύλους εναντίον της ουκρανικής πρωτεύουσας. «Το πιο μικρό (θύμα), ένα κοριτσάκι δεν ήταν ούτε τριών ετών», σύμφωνα με τον Ζελένσκι.

Σήμερα ήταν ημέρα πένθους στο Κίεβο.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

